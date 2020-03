Absurdistan, genannt Berlin

Berlin. Vor mehr als drei Jahren, damals, als Rot-Rot-Grün die Regierung in Berlin übernahm, dachte ich, dass es schlimm werden würde. Ein Freund beschimpft mich bis heute, weil er meint, dass ich mit meiner damaligen Kritik an der Berliner CDU und ihrem Spitzenkandidaten Frank Henkel zum Wahlergebnis und der Regierungsbildung beigetragen hätte. Nun, so einflussreich bin ich nicht, aber ich hatte auch Befürchtungen, was Rot-Rot-Grün wohl aus der Stadt macht. Mehr als drei Jahre später, sind diese – ja, ich sage leider – fast alle bestätigt worden. Berlin wird nicht nur schlecht regiert, sondern dieser Senat schadet der Stadt.

Siehe IAA. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) suchte nach vielen Jahren in Frankfurt am Main einen neuen Austragungsort für die Internationale Automobil-Ausstellung, kurz IAA. Was für eine Chance für andere deutsche Städte. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und auch die Berliner Wirtschaft, allen voran die Messegesellschaft, warfen sich ins Zeug. Hätte eine moderne Mobilitäts-Messe nicht hervorragend in die deutsche Hauptstadt gepasst? „Hätte“, würde jeder vernünftige Mensch sagen.

Wären da nicht die Grünen. Sie beschlossen auf einem Parteitag, die IAA in Berlin abzulehnen. Die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) – man kann es gar nicht oft genug sagen, eigentlich dem Wohl der Stadt und ihrer Menschen verpflichtet – kuschte vor ihrer Partei und ward nicht mehr bereit, für die IAA zu werben. Wenige Tage vor der Berlin-Präsentation vor dem VDA legte Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) dann noch nach und kündigte an, dass bis 2030 alle Verbrennungsmotoren aus der Innenstadt verbannt werden sollen.

In dieser Woche nun hat der Verband entschieden: Die IAA findet künftig in München statt. Es war sicher dumm, dass ich Hoffnung für Berlin hatte – trotz Pop, trotz der Grünen. Aber es ist völlig verständlich, dass sich ein Verband angesichts der politischen Lage für die Willkommens-Variante entscheidet. In München gibt es die Offenheit für neue Ideen, für die Mobilität der Zukunft, für die Automobilindustrie. In Berlin – dies nur am Rande erwähnt – kritisieren dagegen Grünen und Linke, dass die designierten SPD-Landesvorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh für ihren ersten gemeinsamen Auftritt vor wenigen Tagen das Spandauer BMW-Motorradwerk nutzten – und sich dort auf und neben einem Motorrad präsentierten. Als ob das schändlich wäre, als ob sie nicht um die Bedeutung des Unternehmens für den Standort Berlin wüssten. Ich habe mich geschämt ob dieser Kritik und Häme.

Und als ob es nicht schlimmer ginge, bedauerten Pop und die Grünen-Fraktionsvorsitzende Antje Kapek die Entscheidung für München. Pop erklärte, mit München habe das „Prinzip Subvention“ gewonnen – weil München, übrigens völlig legitim, die IAA mit rund 15 Millionen Euro unterstützt –, und sagte, „statt eines Neuanfangs geht es nun weiter nach dem Motto ,Keine Experimente‘“. Dann jammerte sie noch: „Ich hätte mir auch in eigenen Reihen mehr Dialogbereitschaft gewünscht.“ Kein Wort zu ihrem eigenen politischen Versagen, natürlich nicht.

Antje Kapek, die neben Pop offensichtlich auch mit der Idee liebäugelt, Spitzenkandidatin der Grünen für die Abgeordnetenhauswahl 2021 zu werden, meinte, erklären zu müssen: „Eine Mobilitäts-Messe der Zukunft ist in München kaum zu erwarten.“ Ach, hätten sie doch besser geschwiegen. So bleibt wieder einmal eines: für Rot-Rot-Grün fremdschämen – und den Münchnern alles Gute wünschen. Für eine moderne Mobilitäts-Messe und die wirtschaftliche Stärkung ihres Standorts.