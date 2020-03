Schnell, schneller, Berlin

Berlin. Was für Zeiten. Man weiß gar nicht, wie einem geschieht angesichts der Vielzahl der Ereignisse und der Schnelligkeit, mit der sie eintreten. War da was in Thüringen? Der Tabubruch, als sich ein FDP-Mann mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen ließ, ist gerade einmal dreieinhalb Wochen her. Die Ankündigung, dass Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Job als CDU-Parteichefin aufgibt, liegt noch nicht einmal drei Wochen zurück. Und erst fünf Tage sind vergangen, seit Armin Laschet und Friedrich Merz ihre Kandidatur für den CDU-Vorsitz offiziell bekannt gegeben haben. Fünf Tage.

Der Anschlag von Hanau, bei dem neun Menschen mit Migrationshintergrund von einem rechtsextremen Täter getötet wurden, geschah am 19. Februar, also vor gerade einmal eineinhalb Wochen. Und, ja, wie lange beunruhigen uns schon die Nachrichten über das Coronavirus? Seit Ende vergangenen Jahres haben wir über das neuartige Virus in China berichtet, aber erst seit die ersten Rückkehrer aus China nach Deutschland gekommen sind, seit am Freitag vor einer Woche in rasanter Geschwindigkeit Menschen in Italien mit dem Virus infiziert wurden, ist es auch bei uns das inzwischen fast alles beherrschende Thema.

Coronavirus lässt andere Themen in den Hintergrund treten

Gibt es Grund zur Panik? Nein, sagen die Experten – und ich bin sehr gewillt, ihnen zu glauben. Aber Grund zur Vorsicht besteht. Ich finde es beruhigend, dass jetzt alle Menschen – hoffentlich alle – endlich mal wieder über das richtige Händewaschen sprechen und es – hoffentlich alle – auch tun. Ich habe mir das intensive Händewaschen nach Fahrten in den öffentlichen Verkehrsmitteln schon vor langer Zeit angewöhnt – und mache es jetzt noch ein bisschen gründlicher. Die Zahlen, die in dieser Woche veröffentlicht wurden, wie viele Menschen sich nach dem Toilettengang automatisch die Hände waschen, sind jedenfalls steigerungsfähig. 78 Prozent der Deutschen tun dies – also 22 Prozent nicht. Da geht noch was, würde mein Kollege sagen.

Angesichts des Coronavirus, angesichts möglicher Verdachtsfälle in Berlin, dem Nachdenken, wer mit wem im Flixbus saß oder gerade erst aus Norditalien zurückgekehrt ist, angesichts der Absage der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin rücken all die anderen Themen in den Hintergrund. Hertha und Jürgen Klinsmann? Zum Glück haben die Herthaner am Freitagabend doch noch das Kämpfen begonnen und einen Punkt errungen, gezeigt, dass sie sich nicht wehrlos ergeben.

Oldtimer-Show auf dem Kurfürstendamm und Al-Quds-Demonstration? Nach einem Tag ist die Tatsache, dass die Auto-Schau abgesagt wurde, weil für denselben Zeitraum die antisemitische Demonstration angemeldet worden war, aus den Nachrichten verschwunden. Ist es zu glauben? In Zeiten, in denen so viel über den Kampf gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus, also auch gegen Antisemitismus gesprochen wird.

Und so geht in dieser Woche mit immer neuen Fallzahlen zum Coronavirus, mit Hamsterkäufen und dem Ansturm auf Atemschutzmasken auch unter, dass der Mietendeckel in Kraft getreten ist und man am Service-Telefon 115 kaum durch- und schon gar keine rechtssicheren Auskünfte bekommt, dass der Stadtrat aus Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt (Grüne), einen Teil seiner Aufgaben an seine Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) abgeben musste. Wer hoffte, dass dies der erste Schritt zur Ablösung von Schmidt sei, der irrte leider. Den Grünen geht die Verkehrswende im Bezirk nicht schnell genug, Herrmann will dort mehr Tempo machen. Und das kann leider alles bedeuten.

Auch angesichts des Coronavirus gilt: Es lohnt sich, genau hinzuschauen. Erst recht in Berlin.