Eine letzte Bewährungsprobe

Berlin. Freuen Sie sich auch schon auf Weihnachten? Auf den Heiligen Abend, auf die gemeinsame Zeit mit der Familie und auch auf einige ruhige Tage, in der die Politik mal außen vor bleibt und man sich nicht über Verkehrschaos bei der Deutschen Bahn, den Brexit oder irrwitzige Entscheidungen in Berlin Gedanken machen muss. Ich freue mich jedenfalls schon auf die Weihnachts­tage, erst recht, nachdem auch die vergangene Woche überaus turbulent war. Leider einmal mehr wegen unserer Berliner Verkehrssenatorin.

„Muss Günther nicht zurücktreten“, fragte mich am Dienstag ein Kollege, als bekannt wurde, wie der rot-rot-grüne Senat den Fall Kirchner gelöst hat. Oder besser gesagt: Wie der rot-rot-grüne Senat mühsam versucht hat, einen menschlichen Umgang mit dem krebskranken Staatssekretär Jens-Holger Kirchner zu zeigen. Es ist nicht einmal zwei Wochen her, als bekannt geworden war, dass Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für die Grünen) ihren ausgewiesenen Verkehrsexperten Kirchner entlassen will. Weil er seit Wochen krank ist, weil in der Verkehrspolitik nur wenig vorangeht.

Die Empörung über die geplante Entlassung war riesig, erst recht, als die Grünen-Landeschefs Günthers Entscheidung öffentlich zunächst noch verteidigten. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop, die sich gerne als Führungsfrau und nächste Spitzenkandidatin der Grünen in Berlin sieht, machte einen Tag später einen Vorschlag, wie der Fall Kirchner zu lösen sei – und scheiterte prompt an der eigenen Partei. Dann wurde am vergangenen Wochenende hektisch beraten, die Linken wollten die Entlassung nicht mittragen, der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) war stinksauer, wie mal wieder das Ansehen des Senats beschädigt wurde – und bot dann selbst eine Lösung an.

Und so kam es am Dienstag schließlich: Staatssekretär Kirchner wurde von seiner Senatorin in den Ruhestand versetzt. Wenn es ihm besser geht, soll er in der Senatskanzlei, also bei Michael Müller, als Verkehrsexperte anfangen. Dass das gar nicht so einfach geht im öffentlichen Dienst, das wollte der Senat lieber nicht öffentlich diskutieren. Nur so viel: Stellen müssen ausgeschrieben werden, bei gleicher Qualifikation müssen Frauen bevorzugt werden und und und. Für Kirchner, mit dem so erbärmlich umgegangen wurde, hoffe ich sehr, dass er gesund wird – und eine Chance auf diese Stelle bekommt.

In der Senatssitzung, so wurde mir berichtet, entschuldigten sich Pop und auch die Grünen-Fraktionschefin Silke Gebel bei den Koalitionskollegen für das Durcheinander im Fall Kirchner und die schlechte Performance, Verkehrssenatorin Günther schwieg.

Sie gab dafür der „Berliner Zeitung“, wo bis vor wenigen Wochen ihr neuer Pressesprecher tätig war, ein Interview. Dort entschuldigte sie sich („Es tut mir sehr leid“), behauptete aber gleichzeitig, dass sie Kirchner nicht habe aus dem Amt drängen wollen. Dass sie immer so „gut“, „vertrauensvoll“ und „erfolgreich“ mit Kirchner zusammengearbeitet habe, dass es nie einen „Maulkorb“ für ihn gegeben haben. Und dann sagte Günther tatsächlich noch: „Ich bedauere es außerordentlich, dass ich diesen anerkannten Verwaltungsfachmann und Verkehrs­experten verliere ...“

Ich werde es, glaube ich, nie verstehen, warum Politiker sich so verhalten – und meinen, dass man das als Außenstehender nicht durchschaut. Manchmal könnte ein Politiker doch einfach nur den Mund halten – vor allem, wenn all die Fehler schon gemacht sind.

Am Donnerstag dann überstand Günther einen Missbilligungsantrag, den die Berliner CDU ins Parlament eingebracht hatte. Über einen solchen Antrag kann in Berlin nicht geheim abgestimmt werden, klar, dass sich die Reihen in der rot-rot-grünen Koalition deshalb geschlossen haben. Schließen mussten. Für Günther sprang im Plenum aber kein Politiker der Linken und der SPD ein, Müller weilte nicht im Plenarsaal. Das sagte mehr als alle Worte – und war die richtige Geste.

