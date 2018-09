Warum Elmar Pieroth ein so erfolgreicher Senator war

Berlin. Es war eine sehr traurige Nachricht, die mich, uns alle vor ein paar Tagen erreichte: Elmar Pieroth ist gestorben. Pieroth, der ehemalige Wirtschafts- und Finanzsenator Berlins, der so viel mehr war als nur ein Politiker.

Ich habe ihn zum letzten Mal Ende vergangenen Jahres gesehen. Da feierte der Berliner Bauunternehmer Klaus Groth seinen 80. Geburtstag, natürlich war auch Pieroth mit seiner Ehefrau Hannelore dabei. Wir freuten uns über das Wiedersehen und redeten wie immer, wenn wir uns in den vergangenen Jahren nach seinem Ausscheiden aus der Politik sahen. Und machten ein paar Smartphone-Fotos – Pieroths neben Wolfgang Branoner, der damals, 1998, dessen Nachfolger als Wirtschaftssenator war, und seiner Frau Cornelia; CDU-Fraktionschef Florian Graf, der den Posten inzwischen abgegeben hat, war auch dabei. Ein Foto, das so viel über Pieroth sagt. Er, der Unternehmer und CDU-Mann aus Rheinland-Pfalz, hatte immer den Blick für die jungen Politiker. Er interessierte sich für die, die bei der CDU mittun wollten, er war im besten Wortsinn „Mentor“.

Das galt nicht nur für Branoner, sondern auch für Peter Kurth, den späteren Finanzsenator, oder für Mario Czaja, den Sozial- und Gesundheitssenator der letzten Legislaturperiode. Pieroth kannte keine Berührungsängste. Er war immer ein Menschenfänger, einer, der die Menschen mochte und stets neugierig war. Der CDU-Mann etablierte schon 1969, damals als Kandidat in Rheinland-Pfalz, das „Canvassing“, die persönliche Ansprache der Wähler. Ein Modell, das er später, nach dem Fall der Mauer, in Ost-Berlin wieder aufgriff, wenn auch ein wenig anders. Was sorgte er für Diskussionen, als er die „Wohnzimmergespräche“ einführte und sich auch bei PDS-Wählern aufs Sofa setzte. Oder mit der PDS-Abgeordneten Petra Pau – die heute für die Linke Bundestagsvizepräsidentin ist. Czaja erinnert sich noch gut, als sich Pieroth 1995 entschied, für den Wahlkreis Alt-Hellersdorf zu kandidieren. „Das war seinerzeit eine kleine Sensation. Bis zu fünfmal in der Woche war er in Hellersdorf“, so Mario Czaja. „Er klingelte an den Türen Hellersdorfer Familien, um deren Sorgen beispielsweise bei der anstehenden Wohnungssanierung zu erfragen, er war als Initiator der Wohnzimmergespräche unterwegs.“

Ich erinnere mich noch gut an die vielen Gespräche, an die Telefonate, wenn Pieroth anrief, um mir als Journalistin das Neuste zu berichten. Und zu berichten hatte er, der umtriebige Senator, immer etwas. Zur Wirtschaftspolitik, zur Wiedervereinigung oder auch zu seiner Partei, der Berliner CDU.

Ich glaube, er war nur in seinem Job als Finanzsenator ein bisschen unglücklich. Richard von Weizsäcker hatte ihn, den langjährigen Bundestagsabgeordneten, 1981 in seinen Berliner Senat geholt. Was war das für ein Senat – mit Weizsäcker, später mit Eberhard Diepgen als Regierendem Bürgermeister, mit Hanna-Renate Laurien, Ulf Fink, Elmar Pieroth, Norbert Blüm und Rupert Scholz, Heinrich Lummer, Wilhelm Kewenig und Volker Hassemer, Hermann Oxfort. Wirtschaftssenator blieb Pieroth bis 1989, dann kam Rot-Grün an die Macht. Nach dem Mauerfall, 1990, half er im „Magi-Senat“, der sich aus dem Ost-Berliner Magistrat und dem West-Berliner Senat zusammensetzte, als Stadtrat für Wirtschaft im Magistrat von Tino Schwierzina mit. Im Senat von Diepgen ab 1991 musste Pieroth dann das Finanzressort übernehmen – und viele Milliarden Mark einsparen, weil die Berlin-Hilfe so rapide wegfiel. Das lag ihm nicht, welch Glück, dass er ab 1996 wieder Wirtschaftssenator werden durfte. Er war das, was ein Berliner Wirtschaftssenator sein muss: der beste Werber für die Stadt.

Ende 1998, da war es dann gut, dann hatte Pieroth genug von der Politik in der ersten Reihe. Und mischte weiter kräftig mit – für den Mittelstand, für seinen Ost-West-Verein Most, für seine Stiftung „Bürgermut“, als Mentor für junge CDU-Politiker. Berlin hat Elmar Pieroth unendlich viel zu verdanken.

