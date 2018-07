Ein Sommerloch, das war einmal

Berlin. Sommerloch – kennen Sie das Wort noch? Früher, also in meiner Jugend und während meiner ersten Berufsjahre, da blickte man ein bisschen bang auf die Sommerferien: Sechs lange Wochen, in denen die Politiker auch in Urlaub fuhren, nichts passierte, und aus so mancher Mücke ein Elefant gemacht werden musste, um die Zeitungsseiten zu füllen. Und dann wurde aus einem kleinen Krokodil, das sich in den heimischen Gewässern tummelte, auf einmal eine Gefahr für uns alle, über die man gar nicht genug berichten konnte. Weil einfach nichts anderes passierte.

Tempi passati. Ein Sommerloch, das gibt es schon seit Langem nicht mehr. Ich will mich jetzt nicht über die Globalisierung und Digitalisierung auslassen, aber natürlich tragen diese dazu bei, dass die Nachrichten uns schneller erreichen, die Welt dichter zusammengerückt ist, und Donald Trump, sollte er Urlaub machen, uns auch von dort aus rund um die Uhr per Twitter erreichen und beschimpfen könnte. Pausen, gar ruhige Zeiten sind uns im Sommer, selbst bei der größten Hitze, nicht mehr gegönnt.

Wie man maximale Aufmerksamkeit erzielt, hat Mesut Özil vorgemacht. Ich traute meinen Augen kaum, als ich am vergangenen Sonntag – ja, so kurz ist das erst her – seine in drei lange Tweets aufgeteilte Erklärung las. Beziehungsweise meinem Mann den letzten Teil, in dem er gegen den Deutschen Fußball-Bund und dessen Präsidenten Reinhard Grindel ausholte, vorlas. Übrigens auf Englisch, denn Özil, der deutsche Nationalspieler, schrieb seine langen Tweets nicht auf Deutsch, auch nicht auf Türkisch, sondern in englischer Sprache. Mehr Distanzierung von uns, von Deutschland, von dem Land, für das er viele Jahre in der Nationalmannschaft Fußball spielte, geht wohl kaum. Warum, darüber mag ich gar nicht spekulieren. Özil selbst hat es uns nicht erklärt.

Und es gäbe viel zu sagen zu den Vorwürfen, die der nun ehemalige Nationalmannschaftsspieler erhob. Ich halte es mit unserem Außenminister Heiko Maas (SPD), der am Montag die Entscheidung Özils bedauert („Ein Rücktritt wegen rassistischer Anfeindungen ist ein Armutszeugnis für alle“) und gesagt hatte: „Wir sollten die Integrationsfähigkeit unseres Landes nicht allein mit Blick auf einen in England lebenden und arbeitenden Multimillionär diskutieren.“

Maas bezog dafür übrigens mächtig – verbale – Prügel von Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder, immerhin einem Parteifreund. „Schlicht und einfach unerträglich“ seien Maas’ Kommentare, schimpfte Schröder, „dumpf“ gar. Nun ja. Vielleicht muss man wissen, dass Schröder ein enger Kumpel des türkischen Präsidenten Erdogan ist. Ein Kumpel von jenem Erdogan, mit dem Mesut Özil mitten im türkischen Wahlkampf und kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft für ein Foto posierte – und bis heute nichts dabei findet. Von jenem Erdogan, zu dessen neuerlicher Amtseinführung Schröder kürzlich – als Vertreter der Bundesregierung – anreiste und zur Wiederwahl gratulierte.

Unsere Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD), die in den vergangenen Monaten durch Facebook-Posts und Tweets zur #Metoo-Debatte oder den Umgang mit Muslimen für viel Aufmerksamkeit gesorgt und schließlich vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) in ihrem Tun ein bisschen gestoppt worden war, hat sich natürlich auch zum Fall Özil gemeldet. Bei Twitter schrieb sie: „Dass Özil geht, ist ein Armutszeugnis für unser Land. Werden wir jemals dazugehören? Meine Zweifel werden täglich größer. Darf ich das als Staatssekretärin sagen? Ist jedenfalls das, was ich fühle. Und das tut weh.“

Manchmal glaube ich, es gibt eine Menge Gründe, warum die deutsche Sozialdemokratie nur noch bei 17 oder 18 Prozent in den Umfragen liegt – und keine Wahlen mehr gewinnt.

