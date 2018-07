Die Schulen verdienen eine bessere Senatorin

Geht es Ihnen auch so? Wenn ich fern der Heimat, im Urlaub bin, dann blicke ich etwas milder auf das, was dort, in der großen Stadt, in Berlin geschieht. Mit meinem Mann war ich ein paar Tage in Italien, am Iseosee, großartiges Wetter – nicht ganz so heiß wie in Berlin –, herrliche Ausblicke und gutes Essen. Natürlich haben wir verfolgt, was in Berlin passiert.

Am vergangenen Wochenende musste man ja noch mit dem Bruch der Unions-Fraktion, mit dem Ende dieser so mühsam gebildeten großen Koalition und Neuwahlen rechnen. Nun, es kam anders, aber wie Merkel und Seehofer je wieder vertrauensvoll zusammen regieren wollen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. In der Politik ist zwar vieles möglich, aber gerade an der Spitze der Republik, bei den gewaltigen internationalen Herausforderungen ist viel Vertrauen und Zuverlässigkeit erforderlich.

Vertrauen und Zuverlässigkeit – das scheinen leider auch zwei Fremdworte für den rot-rot-grünen Senat zu sein. Am vergangenen Wochenende zog sich die Landesregierung mal wieder zu einer Klausurtagung zurück. Was soll man sagen? Es gab Krach, weil sich Rot-Rot-Grün eben nicht grün ist, weil die Linken die Vorschläge, wie der Einfluss des Senats auf die Bezirke gestärkt werden könnte, anzweifeln, weil SPD und Grüne nicht wissen, wie sie die Linke-Bausenatorin Katrin Lompscher zu mehr Wohnungsbau zwingen können.

Das ist peinlich

Herausgekommen ist leider wenig. Wie peinlich, dass der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) und Kultursenator Klaus Lederer (Linke) tatsächlich als erste Ergebnis der Koalitionsrunde vorstellten, dass die Arbeit der Kfz-Zulassungsstellen digitalisiert werden soll. Peinlich, weil das ein von der Bundesregierung aufgelegtes Projekt ist. Peinlich auch, weil die Wartezeit in den Berliner Kfz-Zulassungsstellen derzeit vier bis sechs Wochen beträgt. Und dafür ist nun mal einer verantwortlich: der Senat.

Selbstzweifel, gar Selbstkritik scheint den Berliner Landespolitikern jedoch fern zu liegen. Am Dienstag, nach der Senatssitzung, erschien das Trio Müller, Pop, Lederer dann erneut von den Journalisten, um nochmals die Notwendigkeit der Verwaltungsreform zu betonen. Abends wurde auf dem Hoffest gefeiert – das muss, das darf auch sein. Dann ging es für einige ab in den Urlaub.

Ob diejenigen, die uns regieren, dann wenigstens mal nachdenken über das, was sie in den vergangenen Monaten so getrieben haben? Verstört hat mich der Bericht zur Friedrich-Bergius-Schule in Schöneberg. Eine sogenannte Problemschule, über die wir kürzlich mit dem Schulleiter Michael Rudolph sprachen. Ein beeindruckender Direktor, der jeden Morgen um kurz vor sieben Uhr an der Schultür steht und die Kinder und Jugendlichen selbst empfängt. Wer zu spät kommt – zwei oder auch 15 Minuten –, muss klingeln, weil die Türe dann verschlossen ist. Und er darf nicht verspätet in den Unterricht, sondern muss dem Hausmeister helfen und schon mal Müll auf dem Schulhof aufsammeln.

Das zeigt Wirkung, die Schüler lernen Pünktlichkeit und Disziplin. Auch im Unterricht, viele der Jugendlichen – zwei Drittel von ihnen mit Migrationshintergrund – schaffen den Mittleren Schulabschluss mit einer Gymnasialempfehlung. So geht Schule heute auch, freuten wir uns in Redaktion. Um dann, in der vergangenen Woche, zu erfahren, dass die Schule bei der Schulinspektion durchgefallen ist. Wegen des Frontalunterrichts, der mangelnden Gruppenarbeit und angeblicher Rechtsverstöße wurde sie als „Schule mit erheblichen Entwicklungsbedarf“ eingestuft.

Ich konnte es kaum glauben – und hoffte, dass Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD) die Sache anders bewertet. Die Hoffnung war, einmal mehr, vergeblich.

„Ich fühle mich hier langsam wie in Italien. Klasse Wetter, Regierungschaos und Fußball spielen können wir auch nicht.“ Diesen Spruch schickte mir ein Freund in den Urlaub nach Italien hinterher. Es sollte ein Witz sein.

Mehr zum Thema:

Wenn Fußball wichtiger ist als die Berliner Landespolitik

Bahnfahren ist in Deutschland ein Abenteuer geworden

Warum in Berlin von einem Gap die Rede ist