Wenn Fußball wichtiger ist als die Berliner Landespolitik

Das war was – oder besser gesagt: nix. Haben Sie sich am vergangenen Mittwoch auch so aufgeregt? Wir haben das Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Südkorea natürlich zusammen in der Redaktion gesehen. Wie bei jedem WM-Spiel habe ich mein weißes Trikot mit den vier Sternen übergestreift, ein paar Kollegen auch – mit schwarz-rot-goldenen Armbändern oder mit der schicken Trillerpfeifen-Kette ausgestattet, haben wir die Arbeit ein bisschen unterbrochen und das Fußballmatch angeschaut. Oder besser gesagt: nicht hingeschaut.

Also ich musste immer mal wieder weggucken, so schlimm fand ich das Gekicke, die vielen Fehlpässe, das langsame Zurücktraben einzelner deutscher Spieler oder die hilflosen Gesten, wenn wieder ein Pass nicht ankam. Und davon gab es, Sie wissen es besser als ich, viele.

Wir Journalisten hatten nach dem schlimmen Auftaktspiel gegen Mexiko und dem Nervenkrimi – und der auch nicht so überzeugenden Partie – gegen Schweden alle auf einen klaren Sieg der deutschen Mannschaft gegen Südkorea gesetzt. Oder wie sagte die Kollegin am Tag danach, bei der Analyse des Spiels so treffend: „SÜDKOREA. Wir haben gegen SÜDKOREA verloren.“ Ja, wir Fußball-Experten haben uns eben alle geirrt. Die Enttäuschung war groß, ein Kollege fragte am Donnerstagmorgen sichtlich verzweifelt: „Was mache ich denn jetzt die nächsten zwei Wochen?“

Auch an den Tagen nach der peinlichen Niederlage drehte sich in den Gesprächen meist alles um den Fußball. Was wird aus Joachim Löw? Was aus Özil, Khedira und Müller? Warum hat Löw eigentlich Sané und Sandro Wagner nicht mitgenommen? Und werden die es schaffen, bis zur Europameisterschaft in zwei Jahren eine neue, junge, ehrgeizige – manche sagen ja immer noch „hungrige“ – Mannschaft aufzustellen? Wir Fußball-Experten, Sie wissen schon, haben dazu eine Menge zu sagen.

Das neue Mobilitätsgesetz ist einseitig

Interessanterweise wurde mit dem Aus in Russland der Fußball damit zwar wieder zur Nebensache, aber gleichzeitig auch die Politik. Zumindest die Berliner Landespolitik. Oder konnten Sie sich in den vergangenen Tagen über Müller & Co. aufregen? Es gäbe – wie so oft in den vergangenen Wochen – viele Anlässe dazu, aber dann diskutiere ich doch lieber über Fußball. Und nicht über das neue Mobilitätsgesetz, bei dem sich Rot-Rot-Grün mit Presseerklärungen geradezu übertroffen hat.

Lobhudeleien ob der eigenen tollen Arbeit trudelten im Minutentakt bei mir ein – von der SPD, von den Grünen, von den Linken, erst von Abgeordneten und der Fraktion, dann noch vom Landesverband. Gut nur, dass sich auch die Opposition und die Berliner Wirtschaftsverbände zu Wort meldeten und die Sache wieder einordneten. So einseitig wie dieses Gesetz auf die Förderung des Radverkehrs ausgerichtet ist und weder die Menschen in den Außenbezirken noch die Autofahrer oder den Wirtschaftsverkehr miteinbezieht, so schwer fällt es mir, Begeisterung zu zeigen.

Eigentlich wollten es Grüne und Linke doch ganz anders machen

Und weil in Russland noch weiter Fußball gespielt wird, weil es hoffentlich noch ein paar spannende Spiele wie das Match zwischen Portugal und Spanien – mein ganz persönliches Highlight dieser WM – geben wird, habe ich mich auch nicht über die Wahl von Karin Klingen zur neuen Rechnungshofpräsidentin aufgeregt. Sie hat zwar nur eine Stimme über der erforderlichen Mehrheit bekommen, wohl zehn Abgeordnete aus der rot-rot-grünen Koalition haben der Frau aus der Senatskanzlei die Gefolgschaft versagt.

Aber die SPD-Frau, die der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) unbedingt auf diesem Posten sehen wollte, ist nun im Amt. Ich erinnere mich an Zeiten, in denen Grüne und Linke den regierenden Parteien „Vetternwirtschaft“ oder „Postenschieberei“ vorgeworfen und versprochen haben, es einmal ganz anders zu machen. Nun, die Zeiten sind vorbei, jetzt regieren Grüne und Linke ja selbst. Es ist wie beim letzten Fußballspiel der Deutschen: Man mag am liebsten nicht mehr hinschauen.

Mehr "Meine Woche":

Bahnfahren ist in Deutschland ein Abenteuer geworden

Warum in Berlin von einem Gap die Rede ist

Fröhliche Sommerfeste und unglückliche Politiker

Die Zeichen stehen bei CDU und SPD auf Krise