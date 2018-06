Warum in Berlin von einem Gap die Rede ist

Was für eine Woche – und damit meine ich jetzt nicht den Streit zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer, diesen wirklich schlimmen Krach zwischen CDU und CSU über die Asylpolitik, der zu einer ernsthaften Regierungskrise geführt hat und uns allen vielleicht schon bald Neuwahlen beschert. Nein, ich meine diese Woche in Berlin, in der unsere Landespolitiker mal wieder nichts ausgelassen haben.

Das begann am Montag, als Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) zum Pressegespräch lud, um über die Lehrerausstattung im neuen Schuljahr zu informieren. Dass Pädagogen fehlen, ist ja bekannt. Dass es so viele sind, hat wohl nicht nur mich überrascht: 1200 Lehrkräfte müssen noch gefunden werden. Interessanterweise flüchtete sich Frau Scheeres ins Englische und sprach von einem „Gap“, den es noch gebe. Weil es auf Englisch besser klingt? Weil „Gap“ Lücke meint und die niedlicher ist als die große Differenz zwischen der Zahl der vorhandenen und der benötigten Lehrer?

Frau Scheeres ist ja nicht erst seit Kurzem im Amt

Ich frage mich wirklich, was die Bildungssenatorin und ihre Verwaltung in den vergangenen Jahren so getrieben haben. Es ist ja nicht so, dass Frau Scheeres erst seit Kurzem im Amt ist. Sie ist schon seit 2011 Bildungssenatorin in Berlin, also lange genug dabei, um alle Prognosen zu Schülerentwicklung und Lehrerbedarf zu kennen. Sie kann sich auch nicht damit herausreden, andere Parteien seien an der Lehrer-Misere in der Hauptstadt schuld: Die Berliner SPD stellt seit vielen, vielen Jahren den Bildungssenator. Wollen Sie es genau wissen? Seit 1996 ist die SPD für diesen Bereich in Berlin politisch verantwortlich. Das sind 22 Jahre.

Nach Scheeres ging es diese Woche munter weiter. Am Dienstag wählte die CDU-Fraktion einen neuen Fraktionsvorsitzenden – den Innenpolitiker Burkard Dregger, der vielen Menschen deutlich weniger bekannt ist als sein 2002 verstorbener Vater, der frühere hessische CDU-Politiker und langjährige Unions-Fraktionschef im Bundestag, Alfred Dregger. Burkard Dregger und die CDU-Landesvorsitzende Monika Grütters betonten am Dienstag, dass mit dieser Entscheidung die Geschlossenheit der Berliner CDU hergestellt und der Machtkampf beendet sei. Wer das glauben will – ja, der ist dann doch selbst schuld.

Sebastian Czaja gibt im Kampf um Tegel nicht auf

Am Donnerstag debattierte das Abgeordnetenhaus wohl zum letzten Mal über den Flughafen Tegel – und Rot-Rot-Grün, also jene drei Parteien, die so viel Wert auf Bürgerbeteiligung und den Bürgerwillen legen, lehnten den Volksentscheid zum Offenhalten von Tegel endgültig ab. Es war noch einmal eine sehr lebhafte, eine emotionale Debatte, bei der natürlich Sebastian Czaja, der FDP-Fraktionsvorsitzende, der mit dem Thema „Tegel retten“ erfolgreich Wahlkampf gemacht hatte, im Mittelpunkt stand. Und Czaja gibt nicht auf: Er will nun das Verfassungsgericht in Berlin anrufen. Ob das etwas bringt? Ich habe da meine Zweifel. Czaja will damit das Thema wohl nur weiter in der Öffentlichkeit halten.

Am Freitag, da lud dann der Rechnungshof zu seiner jährlichen Pressekonferenz. Diesmal präsentierte der Vizepräsident Django Peter Schubert – seine Eltern waren Fans des Gitarristen Django Reinhardt, verriet er mir – die Zahlen, da Rechnungshof-Präsidentin Marion Claßen-Beblo kürzlich in Ruhestand gegangen ist. Schubert, ein versierter Haushaltsexperte, hat sich um die Nachfolge beworben, wird aber wohl leider nicht zum Zuge kommen. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) möchte Karin Klingen, derzeit Abteilungsleiterin in der Senatskanzlei, als neue Chefin sehen. Klingen war aktive SPD-Politikerin und hatte, bevor sie nach Berlin kam, vergeblich in Sachsen-Anhalt für den Bundestag kandidiert. Grüne und Linke sahen den Personalvorschlag Müllers skeptisch, sollen aber, so höre ich, ihren Widerstand aufgegeben haben. Schade, denn der Rechnungshof hat einen guten Ruf – als unabhängige und parteiferne Behörde. So aber bekommen wir etwas anderes: roten Filz.

