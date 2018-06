Fröhliche Sommerfeste und unglückliche Politiker

Es ist Sommer in Berlin – und damit auch Zeit für die Sommerfeste. Am Dienstag lud der Seeheimer Kreis der SPD, in dem sich die eher pragmatischen Sozialdemokraten vom rechten Parteiflügel sammeln, zur traditionellen Spargelfahrt über den Wannsee ein. Ein wahrlich interessantes und unterhaltsames Treffen.

Alle waren sie da: Andrea Nahles, die SPD-Bundesvorsitzende und Fraktionschefin im Bundestag, die Bundesminister Olaf Scholz, Svenja Schulze, Heiko Maas, unsere Berlinerin natürlich auch: Familienministerin Franziska Giffey. Nachdem Spargel und Schnitzel verspeist waren, ging es drei Stunden über den Wannsee. Beim Blick vom Wasser auf dieses schöne Berlin, auf die Badestellen und den Grunewaldturm, da kam jeder ins Schwärmen. Überhaupt, angesichts der Umfragewerte – bundesweit und auch in Berlin liegt die SPD bei nur noch 17 Prozent – war die Stimmung bemerkenswert gut.

In der Berliner SPD wird derzeit wieder viel über Michael Müller, das verheerende Ergebnis beim Parteitag am vergangenen Wochenende, als er mit nur 64,9 Prozent wieder zum Landeschef gewählt wurde, debattiert. "Wie konnte er nur eine so schlechte Rede halten?", ist die zentrale Frage. "40 Minuten Jammern", lästert man. Und so mancher Berliner Sozialdemokrat ist sich sicher, dass Müller bald, in einem halben oder in einem Jahr, den Parteivorsitz wieder abgeben werde. An wen? "An Andreas Geisel oder Franziska Giffey." So angeschlagen wie Müller sei, sei auch nicht ausgeschlossen, dass er als Regierender Bürgermeister aufgebe. "Wenn die Umfragewerte sich nicht bessern, wird der Druck immer größer", sagt ein führender SPD-Funktionär.

Spekulationen über Personalkonstellationen und Spitzenkandidaturen – ohne das geht es in einer Partei nicht. Das gilt für die Berliner SPD, aber natürlich auch für die CDU. In einem Dreier-Gespräch mit der CDU-Landeschefin Monika Grütters und dem CDU-Innenexperten Burkard Dregger am vergangenen Dienstag hatte Mario Czaja, der ehemalige Sozial- und Gesundheitssenator, überraschend seinen Verzicht auf den Fraktionsvorsitz erklärt. Nachdem Dregger gesagt hatte, er trete auf jeden Fall bei der Wahl zum Fraktionschef an. Auch wenn es eine Kampfabstimmung gebe, soll Dregger betont haben. Czaja, der von vielen Kreisvorsitzenden – sogar öffentlich – unterstützt wurde und eine Mehrheit wohl sicher hatte, zog seine Bewerbung daraufhin zurück.

Warum, das kann sich keiner seiner Unterstützer erklären, war es doch immer der Plan gewesen, Czaja auf seinem Weg bis zur CDU-Spitzenkandidatur zu helfen. So blieben am Dienstag seine Unterstützer entsetzt und enttäuscht zurück, und Monika Grütters konnte jubeln. Hat sie sich damit bis 2020 alles offengehalten. Wenn sie, die jetzt noch Kulturstaatsministerin ist, will, kann sie dann CDU-Spitzenkandidatin in Berlin werden, wenn nicht, dann muss es halt Dregger machen, dessen Chancen als konservativer Politiker in einer linken Stadt wie Berlin wohl eher gering sind. Warum Czaja den Mut verlor, weiß keiner. "Wenn er angetreten wäre, wäre Monika Grütters als Landesvorsitzende zurückgetreten", erzählt man sich in der CDU. Eine mögliche Erklärung. Aber zur Geschichte gehört natürlich auch dazu: Grütters hat ihren Bundestagswahlkreis in Marzahn-Hellersdorf, wo Czaja Kreisvorsitzender ist. Er bot ihr vor vielen Jahren – nicht ganz uneigennützig – den Wahlkreis an, weil keiner der West-Berliner Wahlkreise damals für sie frei war. Ich bin gespannt, ob sie sich einen neuen Wahlkreis suchen muss, sollte sie bei der Wahl 2021 doch wieder in den Bundestag streben.

So hat die CDU angesichts des Personal-Durcheinanders wenig zu feiern, dafür zeigte die Berliner FDP mal wieder, was eine Party ist. Mehr als 1000 Menschen kamen am Mittwochabend zum Sommerfest in den Zollpackhof gegenüber dem Kanzleramt, Fraktionschef Sebastian Czaja verbreitete wie immer viel Optimismus. Auch wenn er enttäuscht ist, dass sein Bruder Mario nicht nach dem Fraktionsvorsitz gegriffen hat. Das wäre was gewesen: zwei Czajas als Oppositionsführer im Berliner Abgeordnetenhaus. Wäre.

