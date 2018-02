Reden mit dem König, Schweigen zu Schulz

Berlin. Zu den schönen Seiten des Regierens gehört das Reisen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) war diese Woche unterwegs. Seine Dienstreise führte Müller, der momentan im Nebenjob auch noch Bundesratspräsident ist, am Montag in die Niederlande. In Den Haag erhielt er eine Audienz bei König Willem Alexander. Fotos zeigen Müller in einem prunkvollen Saal mit goldenen Leuchtern und hohen Flügeltüren. Auf einem anderen Bild sitzen Müller und seine Delegation im Kaminzimmer mit seiner Amtskollegin Ankie Broekers-Knol, der Vorsitzenden der ersten Kammer der Generalstaaten, zusammen.

Der Austausch zwischen dem Bundesrat und seinem niederländischen Pendant ist Routine. Seit 1996 trifft man sich einmal jährlich. Für Müller war es sein erster offizieller Auslandsbesuch als Bundesratspräsident. In den Gesprächen spielte natürlich die Regierungsbildung in Deutschland eine wichtige Rolle. Dass die Holländer bei Müller anfragten, war nicht verwunderlich, saß doch der Sozialdemokrat mit am Verhandlungstisch von SPD und Union. Müller gehörte in den vergangenen Tagen zu der 15er-Gruppe, die um die Parteivorsitzenden Martin Schulz, Angela Merkel und Horst Seehofer gebildet worden war. Die Niederländer bekamen damit quasi Informationen aus erster Hand zur Lage im Nachbarland.

Anfang der Woche war Müller eigentlich noch guter Dinge. Nach tagelangen und anstrengenden Verhandlungen hatte Berlins Regierender Bürgermeister in der Verhandlungsgruppe Wohnen und Mieten einen Durchbruch erzielt. Stolz verkündete er unmittelbar vor seiner Niederlande-Reise, dass man sich mit den Unionsparteien auf eine Aufstockung der Bundesmittel für den sozialen Wohnungsbau um zwei Milliarden Euro geeinigt hatte. Was im Moment ja auch nicht so schwer ist. Denn sowohl auf Landes- wie auch auf Bundesebene ist viel Geld durch die florierende Wirtschaft und die dadurch resultierenden Steuereinnahmen vorhanden. Den Mietern verkündete Müller, dass die Mietpreisbremse durch eine Auskunftspflicht für die Eigentümer zur Höhe der Vormiete verschärft wird. Zudem werde die Modernisierungsumlage von elf auf acht Prozent gekappt.

Der Regierende Bürgermeister war sich sicher: Für Berlins Mieter hatte er endlich auf Bundesebene das herausgeholt, was möglich war. Deswegen sprach Müller – irgendwie natürlich auch mit ein bisschen Selbstlob – auch von einem "guten Ergebnis". Gemäß dem Motto: Tue Gutes und rede darüber.

Das Problem ist nur: Seine eigene Parteiführung in Berlin lehnt die große Koalition im Bund ab. Schon im Vorfeld hatte Müller sich im Vorstand eine Abstimmungsniederlage eingehandelt. Und auch am Ende dieser Woche betonte der SPD-Bundestagsabgeordnete Swen Schulz aus Spandau, dass für ihn weiterhin eine Koalition mit der CDU/CSU nicht infrage kommt. Genauso wie die Jusos lehnt Schulz ein erneutes Zusammengehen generell ab.

Inhaltlich will Müller die Verhandlungsergebnisse verteidigen – auch öffentlich. Zu den Personaldiskussionen in seiner Partei hielt er sich in dieser Woche aber betont zurück. Dass Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sein Amt nicht behalten würde, damit hatte Müller gerechnet. Zu dem Zeitpunkt hatte Martin Schulz als Parteivorsitzender und Verhandlungsführer der SPD das erste Zugriffsrecht. Als Schulz dann aber Ende der Woche auf das Amt des Außenministers verzichtete, waren es die Ministerpräsidenten Malu Dreyer und Dietmar Woidke, die öffentlich von "Respekt" für Schulz' Entscheidung sprachen. Von Müller kam dagegen kein Wort.

Berlins Regierender Bürgermeisters beobachtet vielmehr mit Interesse, wie sich die Lager um Fraktionschefin An­drea Nahles und Hamburgs Noch-Bürgermeister und möglichen Bundes­finanzminister Olaf Scholz gerade bilden. In diesem Falle gilt eher das Motto: Reden ist Silber, Abwarten ist Gold.