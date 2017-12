Wie bei Rot-Rot-Grün Jobs an Vertraute verschachert werden

"Das macht man doch nicht." Diesen Satz, ich gebe es zu, sage ich in letzter Zeit ziemlich oft. Wenn ich über Politik rede, wenn ich Familie und Freunden erzähle, wie das so ist in Berlin mit der großen und der kleinen Politik, im Bund und in der Landespolitik. Meine Mutter sagt dann gerne: "Doch, die machen das so, du weißt das doch am besten." – "Nein, weiß ich nicht."

So war das auch in diesen Tagen, als mich die Nachricht erreichte, dass Jochen Esser, ehemaliger und langjähriger Grünen-Abgeordneter, in den Aufsichtsrat der Berliner Stadtreinigung (BSR) eingerückt ist. Esser hatte bei der letzten Abgeordnetenhauswahl nicht mehr kandidiert, er ist also raus aus der Politik. Aber er ist, das gehört zur Geschichte dazu, auch der ehemalige und langjährige Lebensgefährte von Ramona Pop. Ramona Pop, die langjährige Grünen-Abgeordnete und ehemalige Fraktionschefin der Grünen im Abgeordnetenhaus, ist seit der letzten Wahl nun Wirtschaftssenatorin in Berlin. Und als Wirtschaftssenatorin ist sie Aufsichtsratsvorsitzende der Berliner Stadtreinigung.

Anruf bei Jochen Esser (66). Wie kommt's, dass er Mitglied im BSR-Aufsichtsrat wird? Hat Frau Pop angerufen und gesagt: "Jochen, willst du in den BSR-Aufsichtsrat?" – "So war's", erzählt Esser und lacht. "Eigentlich bin ich jetzt ja Rentner, aber ein bisschen mache ich noch was." – "Was denn?" – "Ich bin Schatzmeister beim OSI-Club", erzählt Esser und lacht. OSI meint das Otto-Suhr-Institut an der Freien Universität, wo sich ehemalige Politikstudenten regelmäßig treffen und ihr Netzwerk pflegen. Und nun also BSR.

Wegen des Geldes mache er es aber nicht, betont der Grünen-Mann, der viele Jahre im Hauptausschuss Mitglied war und jeden Landeshaushalt bis ins kleinste Detail kennt. Was er dort bekomme? "Das weiß ich gar nicht." Nun, es sind rund 8000 Euro im Jahr, die es für die normalerweise vier Sitzungen des BSR-Aufsichtsrats gibt.

In der Presseerklärung zum Fall heißt es kurz, dass Esser auf "Vorlage der Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Ramona Pop," zum neuen Mitglied der BSR bestellt wurde. Als ich mir die Sache erklären lassen wollte, ließ Frau Pop mir ausrichten, dass der Vorschlag ja nicht nur von ihr alleine, sondern auch vom Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) komme und der ganze Senat dieser Personalentscheidung zugestimmt habe.

Auch Essers Tochter bekommt jetzt einen Job in Pops Umfeld

Und was ist mit Essers Tochter? Wie aus Senatskreisen verlautet, arbeitet die Juristin derzeit noch in der Senatskanzlei. Ramona Pop wolle sie aber in die Senatswirtschaftsverwaltung holen, heißt es. "Sie will Vertraute um sich haben", erzählt man sich in der Behörde an der Martin-Luther-Straße. Essers Tochter habe sich auf eine Stelle beworben, das Besetzungsverfahren sei aber noch nicht abgeschlossen. Stimmt das? In der Senatswirtschaftsverwaltung seien "eine Vielzahl von Stellen" zu besetzen, so die Auskunft aus dem Hause Pop. Zu einer "Personaleinzelangelegenheit" dürfe man aber "schon aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Auskunft geben". Keine andere Antwort hatte ich erwartet.

Eine Stelle bei Senatorin Pop hat in diesem Jahr übrigens auch Svenja Fritz bekommen. Die neue Sprecherin war zuvor Büroleiterin des Grünen-Bundestagsabgeordneten Özcan Mutlu aus Berlin. Mutlu wollte zwar wieder in den Bundestag, verlor bei der Aufstellung der Listen aber einen sicheren Platz – und schaffte es bei der Bundestagswahl im September dann nicht zurück. Fritz, die privat mit dem ehemaligen Flughafen-Sprecher Daniel Abbou – der seinen Job nach einem missglückten Interview über den BER und über seinen damaligen Chef Karsten Mühlenfeld verlor – liiert ist, war also nach der Bundestagswahl auch ohne Job. Und da traf es sich gut, dass Pops Sprecher aus privaten Gründen schon nach wenigen Monaten wieder aufhörte. Nun spricht also Frau Fritz für Frau Pop.

So ist das in Berlin.