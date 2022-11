Die unrühmliche Steigerung von Kartoffelbrei

Eigentlich wollte ich mich an dieser Stelle wieder einmal über die „Letzte Generation“ auslassen, die in Berlin ja mittlerweile zur nervtötendsten Begleiterscheinung seit der Vuvuzela-Tröte im WM-Jahr 2010 geworden ist. Täglich sind die Selbstgerechten da. Täglich muss man mit Straßenblockaden rechnen oder befürchten, dass sie ihre Kartoffelbreischleudern herausholen und Kunstwerke bekämpfen. Garstig. Nur am Wochenende ziehen sie sich zurück. Dann wird geübt, zum Beispiel vor dem Badezimmerspiegel an der richtigen Wurftechnik gefeilt.

So machte es jedenfalls die Chaoten-Galionsfigur Mirjam H., die Monet-Schänderin aus dem Barberini, zur Vorbereitung. Mit ihrer einstudierten Kartoffelbreiperformance brüstete sich die junge Frau kürzlich bei einem Online-Event der Gruppe. So ging sie vor: Die Pampe füllte sie vorher in eine Tupperdose, band diese mit einem Schal um ihren Bauch und zog eine Jacke darüber. Der Brei habe bei den Proben aber „noch eine ein bisschen geilere Konsistenz“ gehabt, bekannte die Aktivistin. Beim eigentlichen Anschlag geriet er eher dünnflüssig. Doch sie befand: „Ich bin ganz froh darüber, dass das trotzdem als Kartoffelbrei wahrgenommen wurde in der Öffentlichkeit.“ Denn sie „als Deutsche“, so die Jurastudentin, halte die „selbstironische Komponente des Kartoffelbreis für sehr witzig“. Und dass sie mit ihrer Aktion auch noch in der „New York Times“ erwähnt wurde, das fand sie „auch ein kleines bisschen cool“. Witzig und cool? Selbstbeweihräuchernd und skrupellos wären deutlich passender.

Monet-Fans wollen eine Bürgerwehr zum Schutze von Kulturgütern

Im Barberini in Potsdam unterhielt ich mich am Tag der Wiedereröffnung nach dem Breiattentat mit einigen glücklichen Monet-Fans, die sich vor dem Meisterwerk „Getreideschober“ eingefunden hatten. Die Kunstfans meinten halb im Scherz, halb im Ernst, eigentlich müsste man ja wohl eine „Bürgerwehr“ einrichten – zum Schutz vor den Klima-Chaoten. Bürgerwehr, das klingt ja immer so rechts und spießig. Aber in diesem Fall? Kein abwegiger Gedanke, als Bürger eingreifen zu wollen. In Umfragen zeigt sich ja die große Mehrheit der Menschen nicht einverstanden mit den radikalen Aktionen der Gruppe. Sie einfach weiter hinzunehmen, das fällt schwer. Sie davon abzuhalten, wenn möglich, erscheint naheliegend – natürlich nicht im Sinne von Selbstjustiz und Gewalttätigkeit. Aber ein wenig wachsamer zu sein, könnte doch nicht schaden, oder?

All das wollte ich an dieser Stelle, wie gesagt, vertiefen, denn ich schrieb ja schon beim letzten Mal: Die Aktionen der „Letzten Generation“ halte ich für das Letzte. Aber dann berichtete mir jetzt eine Rentnerin aus Hellersdorf am Telefon davon, was ihr vor ein paar Tagen widerfuhr. Und das, was Christel J. (66) in Neukölln in der U-Bahn passiert ist, das ist nun wirklich das Allerletzte – schlimmer als alle Klimakleber.

Schäbig: Blinde Frau wird in der U-Bahn ausgeraubt

Frau J. ist blind, begleitet wird sie nur von Jessi, ihrem Golden Retriever. Seit über 50 Jahren fährt Frau J. in Berlin mit Bus und Bahn. „Aber so etwas ist mir noch nie passiert.“ Oben am U-Bahnhof bat die Seniorin – wie immer – um Hilfe. Wer könne ihr den Weg zum Aufzug zeigen und bei einer Treppe helfen? Normalerweise klappt das bestens. Ein Mann meldet sich, nimmt die Dame unter den Arm, führt sie und knuddelt auch ihren Hund. „Golden Retriever sind ja leider so verschmust“, bedauert Christel J. Dann ein kleiner Ruck, und auf dem Bahnsteig steht sie ohne Handtasche da – die Träger abgeschnitten. EC-Karte weg, alle Ausweise weg und auch zwei spezielle Handys. Die Blinde sucht geschockt das Notruftelefon in der U-Bahn und ruft die Polizei.

Trotz Kartensperrung war ihr Konto kurz darauf geplündert. Mit Bank und Versicherungen hat sie nun viele nervige Termine. Und ein neues Handy mit spezieller Software für 1000 Euro musste sie sich auch kaufen. Wie schäbig ist das, eine blinde Frau auszurauben?! Christel J. ist traurig. Nichts gegen ihre verschmuste Jessi. Aber, sagt sie: „Mein nächster Hund wird ein Schäferhund.“