Was sich beim Umzug so anfindet: Rosenkränze aus Rom und ein Boxhandschuh, der mich nachdenklich macht.

Berlin. Auf Astrologie gebe ich normalerweise nichts. Aber diese Woche ist mein Horoskop wirklich passend. „Machen Sie Platz in jedem Bereich Ihres Lebens, und eine angenehme Harmonie wird sich langsam, aber sicher breit machen“, steht da. Ja! Ausmisten, wegwerfen, nur das Wichtigste einpacken, Karton zu, Aufkleber drauf, fertig. Platz machen – das war in den vergangenen Tagen das große Motto in der Redaktion. Denn wir ziehen um. Goodbye Kurfürstendamm, hello Friedrichstraße, heißt es ab September.