Menschen mit Handicap: Berlin ist eine feindliche Stadt

Berlin. Es war nur eine winzige Video-Sequenz und ich gebe zu, zuerst erst habe ich auch gelächelt. Ein älterer Mann schiebt darin langsam einen Rollator über Straßenbahnschienen, während ihm eine Straßenbahn geduldig folgt. Im Hintergrund lachen Menschen. Das Video postete der Spaß-Kanal der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), „Weil wir dich lieben“, am vergangenen Mittwoch. Die scherzhafte Überschrift „OpiNV“ ließ darauf schließen, dass der Beitrag auf Twitter und Instagram nicht böse gemeint war.

Gesehen von dasistberlinbitch auf Instagram pic.twitter.com/icA6JjrQEp — Weil wir dich lieben (@BVG_Kampagne) October 11, 2023

Einige Reaktionen in den Kommentaren darunter waren es allerdings schon. Und sie machen nachdenklich. „Gestern auch so ein alter Sack mitten im Berufsverkehr mit Rollator über Rot gelaufen“, schrieb da jemand. Ein anderer: „Vielleicht mal ‘ne Brille oder Hörgerät spendieren?“ Wütend wurde ich bei dem Satz: „Ab ins Heim damit.“ Und bei diesem dachte ich dann darüber nach, wie an wann Kommentare eigentlich als Hassrede gelten oder sogar strafbar sind: „Einmal kurz Gas geben.“

Muss man sich lustig machen über einen gehbehinderten Menschen, der, aus welchen Gründen auch immer, in ein Gleisbett geraten ist? Darf man behinderten Menschen einfach mal so den Tod wünschen? Sicher, alle Autoren der Kommentare würden sicherlich beteuern, sie hätten es gar nicht ernst gemeint. Aber zum einen sind öffentlich geschriebene Kommentare keine flüchtigen, private Gedanken. Sie bleiben erhalten, werden gelesen. Und können verletzen. Nicht nur den Betroffenen selbst. Sondern alle, denen es ähnlich geht wie dem Mann, oder die ausreichend Mitgefühl haben, sich in dessen Lage zu versetzen.

Bürgersteige sind mit Baustellen, geparkten Autos, E-Scootern und Sperrmüll zugestellt

Dazu kommt: Berlin ist bei allem Achtsamkeits-Gelaber und sprachlicher Rücksichtnahme auf „zu Fuß Gehende“ oder „Rollstuhlfahrende“ keine gute Stadt für Menschen, die mit Einschränkungen leben. Es hilft gehbehinderten Menschen eben nur bedingt, wenn nur manche Bordsteine abgesenkt sind, andere nicht. Wenn manche Bahnhöfe Fahrstühle haben, andere aber nur Treppen. Wenn Bürgersteige mit Baustellen, geparkten Autos, hingeworfenen E-Scootern und Sperrmüll zugestellt sind. Mit einem Rollator oder Rollstuhl sind Umwege einmal mehr kompliziert. Und riskant, sobald man sich auf Terrain begibt, das man nicht kennt.

Immerhin wurde aus den Kommentaren deutlich, dass auch viele Menschen all das genau wissen. Jemand fragte, ob der alte Mann nicht vielleicht deshalb auf den Schienen lief, weil er mangels abgesenktem Bordstein nicht zurück auf den Bürgersteig gekommen war. Und ein anderer: „Ich sehe mindestens fünf Leute, wieso hat keiner dem Mann geholfen?“ Schließlich stellte einer noch die sehr naheliegende Frage: „Kann der Fahrer bitte mal anhalten?“

Das hatte ich mich auch gefragt. „Personen im Gleis“ sind bei der Deutschen Bahn ein Kill-Kriterium, sofort wird alles gestoppt. In Berlin gibt es ein gewolltes Miteinander von Menschen und Zügen. Straßenbahnschienen verlaufen selbst über extrem bevölkerte Orte wie den Alexanderplatz. Was einerseits für die Fahrgäste sehr bequem ist, aber eben auch gefährlich. Und für die Straßenbahnfahrer eine harte Herausforderung. Es geraten nicht nur viele Autos in Berlin ins Gleisbett, sondern auch viele „zu Fuß gehende“ Menschen.

Neulich habe ich den schönen Begriff „urbane Kompetenz“ gelernt: Er meint die Fähigkeit, mit den Herausforderungen einer Großstadt gelassen umzugehen. Davon wünsche ich mir oft mehr. Zumal in Situationen wie in diesem Video. Darin gehen an dem Mann mit dem Rollator junge Leute vorbei, ohne hinzuschauen, ohne zu helfen. Im Hintergrund sind Menschen zu hören, die das, was sie sehen, offenbar eher für einen lustigen Film halten. Und nicht für die Realität, in der sie selbst hätten eingreifen können oder besser: sollen. Man kann einfach nur hoffen, dass der Mann mit seinem Rollator heil dort angekommen ist, wo er hinwollte.