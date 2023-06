Berlin ist, wenn Regen Ausnahmezustand auslöst

Der Starkregen setzte am Montag viele Straße in Berlin unter Wasser – immer wieder schwimmen Menschen durch überflutete Straßen, was riskant ist.

Berlin. Erinnern Sie sich an Montag? Es war kurzzeitig schlechtes Wetter. Vielleicht wurde auf Ihrem Smartphone auch Alarm ausgelöst? Bei mir gab es jedenfalls erst eine „Schwere Gewitterwarnung“, die sich dann zum „Extremwetter“ steigerte. Und Tatsache: Es gab Regen. Was das wiederum bedeutete, war an den Meldungen ablesbar, die auf Twitter nur so hereinprasselten. Regenwasser drang unter anderen ins Kino Zoo Palast ein, sammelte sich in U-Bahn-Schächten, auf Straßen. Selbst der Kurfürstendamm stand kurzzeitig unter Wasser, wie Handy-Videos belegen, die Nutzer posteten.