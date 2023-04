Lost Train Phänomen: Warum in Berlin so viele vergessene Züge stehen

Lost Trains Warum in Berlin so viele vergessene Züge herumstehen

Ein Waggon und ein Triebwagen der Strausberger Straßenbahn stehen seit 2005 auf dem Gelände der Reinhardswald-Grundschule in Kreuzberg.

Lost Trains: Warum in Berlin so viele historische Züge auf Straßen und Plätzen stehen und was sie zu erzählen haben – Kolumne.