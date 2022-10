Berlin-Neukölln: Verwahrlosung ist nicht kultig, sondern Kontrollverlust

Graffiti und Vandalismus in Neukölln - hier die Mathilde-Rathenau-Brücke über die Sonnenallee in Neukölln.

Kolumne Stadtflucht Hat Berlin ganze Stadtteile einfach so aufgegeben?

Berlin. Es war neulich im U-Bahnhof Neukölln, unten am Gleis der U7. Ich war schon fast daran vorbeigelaufen, als mir bewusst wurde, was ich gerade gesehen hatte: einen Mann, der mit Lappen und Lösungsmittel Filzstift-Schmierereien von einem Kiosk abwischte. Routiniert wie ein Lehrer mit dem Schwamm an der Tafel tilgte er hingekrakelte Zeichen und Schriftzüge.