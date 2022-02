Mit Kartoffeln die Welt retten

Warum die Aktion der „Essensretter“ am Bundeskanzleramt unfreiwillig viel über uns aussagt – und ein historisches Bild zitiert.

Berlin. Es ist bis heute mein Lieblingssatz unseres alten Nachbarn. Es war Februar, als wir das Haus bezogen, eine heruntergekommene Bude mit verwahrlostem Grundstück, das nie ein Garten gewesen war. Da riet der Nachbar: Wir sollten zuerst mal „die Erde schwarz machen“, bevor wir überhaupt anfingen, in Beeten zu denken. Er stand da in blauem Drillich und Holzpantinen am Zaun und meinte, er kenne auch jemanden mit Traktor und Pflug, der uns das Grundstück umgraben würde. Danach sollten wir Kartoffeln anbauen. Ausschließlich, denn „Kartoffeln verbessern die Erde!“ Ich musste lachen und dachte: Warum nicht gleich die ganze Welt?