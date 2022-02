Stadt der Unsichtbaren

Berlin. Seit Omikron parke ich neben Hans. Wegen C. bin ich vorübergehend wieder aufs Auto umgestiegen, und das stelle ich oft neben einer Nachtbus-Haltestelle ab, in der ein Mann wohnt. Ein älterer Herr, weißhaarig, Designerbrille, Jeans, Daunenjacke, er liest meistens ein Buch oder lauscht seinen Kopfhörern. Er kann, glaube ich, nur noch schlecht sehen.

So sitzt er dort – seit Jahren. Neben sich seine Siebensachen, so liest, hört oder schläft er, trinkt Kaffee aus einem Thermobecher, er ist nie betrunken und immer allein. Mittlerweile ist direkt gegenüber ein Luxuswohnhaus fertig geworden, Lofts mit Lage und Blick fast wie am Central Park. In New York wären diese zwei Arten Leben vielleicht der Beginn eines rührenden, sozialkritischen Films. In Berlin ist es immerhin so, dass die Nachbarn Hans tatsächlich ab und zu fragen, wie es ihm geht. Es sei schon okay, sagt er dann. Nachts schlafe er woanders, das sei sicherer. Die Bücher holt er sich aus einem Bücherschrank, den gute Seelen am U-Bahnhof aufgestellt haben. Freitags gibt es dort Suppe.

Als neulich morgens ein anderer Mann auf Hans’ Bank schlief, war ich wahrscheinlich nicht die einzige, die sich Sorgen machte. Tags drauf war er wieder da, wie ich erst erleichtert feststellte, bevor ich erschrak: Ja, Menschen wie Hans (der eigentlich anders heißt) sollten dazugehören, aber doch nicht auf einer Bank! An Obdachlosigkeit darf man sich nie gewöhnen.

Ja, vielleicht gibt es kaum eine Stadt, in der man so öffentlich hilflos sein kann wie Berlin. Leider. Andererseits bleibt hier trotzdem niemand ganz ungesehen. Als ich neulich mein Auto aus der Werkstatt holte, wartete am Tresen eine ältere Dame. Die Frau kam mir vage bekannt vor, und während der Mechaniker meine Rechnung schrieb, stellte sich heraus, dass sie tatsächlich regelmäßig in der Autowerkstatt vorbei kommt. Und dass ihr Auto nicht wirklich der Grund ist. Sie ist weit über 90, fährt immer noch Auto – und ist offenbar gern in der Werkstatt. Der Mechaniker lächelte etwas gequält.

Ähnliches kenne ich auch aus einem Kaufhaus-Restaurant. Beim ersten Mal wunderte ich mich noch über den Mann, der mir den Teller praktisch unter der Nase wegriss, kaum dass ich aufgegessen hatte, und in einem fahrbaren Geschirrständer verstaute. Ich fand den Mann reichlich alt für einen Angestellten. Später verstand ich, dass er den Geschirrwagen wie einen Rollator benutzte – und das Aufräumen offenbar seine Freizeitbeschäftigung war. Es ist ein Selbstbedienungsrestaurant.

Wie einst in den Eckkneipen sitzen heute Dauergäste in Bibliotheken, in Bäckereien, sofern es die Pandemie zulässt, und auch meine Friseurin hat oft Kunden zu Besuch, die gar keine Frisur brauchen. Wer regelmäßig Bus fährt, weiß, dass selbst Buslinien Dauergäste haben, die nicht unterwegs sind, um irgendwo anzukommen.

Und die übrigens nicht zwingend obdachlos sein müssen. Sozialarbeiter haben dafür den Begriff „stadtarm“ geprägt. Es steht (noch) nicht im Duden, wird uns mit Sicherheit aber noch beschäftigen. Es meint Menschen, die vielleicht noch ein Dach über dem Kopf haben, aber sonst nicht viel. Zu wenig Geld für Freizeit, Shopping, Vergnügen. Oder zu wenig Mut, um neue Freunde zu finden. Fachleute sagen: Es werden mehr. Vielleicht brauchen wir neben dem „Masterplan Obdachlosigkeit“ auch einen „Masterplan Stadtarmut“. Auch wenn man diese vielleicht gar nicht „besiegen“ muss wie die Obdachlosigkeit. Vielleicht würde es für den Anfang ja reichen, all jenen einmal zu danken, die ein Auge und ein Herz für die scheinbar „Unsichtbaren“ unter uns haben.