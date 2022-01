Nächste Station: Sommer

Als ich vor 35 Jahren nach Berlin zog, machte ich bald eine Entdeckung, die mich schockierte. Wieso hatte mich darüber im Vorfeld niemand aufgeklärt? Ja, man lobte Berlin für seine Kultur, die Kneipen, die niedrigen Mieten, sogar für den morbiden Nachkriegscharme, bei dem selbst Farbfotos ganz von allein zu künstlerisch-depressiver Schwarz-Weiß-Fotografie wurden. Alles Mögliche hatte man mir vorgeschwärmt, als ich aus der Kleinstadt hierherzog. Nur dass ich gezwungen sein würde, eine nicht unbeträchtliche Lebenszeit einfach so zu verschwenden, täglich, ohne Wenn und Aber, das hatte man mir verschwiegen.

Denn um in Berlin – und damals war es ja noch nur die halbe Stadt! – von A nach B zu fahren, musste man jeweils eine komplette Stunde Fahrt- und Laufzeit einplanen. Pro Richtung. Egal, ob zur Uni nach Dahlem, zu Freunden nach Frohnau oder Spandau, zum Baden im Wannsee oder auch zur Tramper-Stelle an Dreilinden: Überallhin war es weit, außer zu den allerbesten Freunden, denn die wohnten, immerhin, fast alle wie ich in Kreuzberg oder Neukölln. Was damals nicht hip, sondern billig war.

Wir träumten von einem besseren Leben

Wer hier wohnte, hatte kein Auto, sondern fuhr Bahn. Im Winter kratzten wir Eisblumen, heizten mit Kohle, und wenn es am Ende des Monats für die Kneipe nicht mehr reichte, trafen wir uns in einer WG zu Palettenbier von Aldi und selbst gemachtem Kartoffelsalat. Und träumten von einem besseren Leben, um die Tristesse zu vergessen, die Berlin damals im Winter prägte. Schlechte Laune, so kam es mir in den ersten Tagen vor, war das Einzige, was man hier gern teilte. „Zurückbleim!!!“, das war die Ansprache am Bahnhof, Radfahren war bei Schnee unmöglich. Und wie, um Gottes Willen, hielten die Berliner diese endlosen, tödlich langweiligen U-Bahn-Fahrten aus?

Um ehrlich zu sein: So richtig habe ich es nie herausgefunden. Sicher, die Älteren erinnern sich noch, man las Zeitung. Vorzugsweise jene mit den großen Bildern im halben, U-Bahn-tauglichen Format. Wer sich keine leisten konnte, linste beim Nachbarn rein, doch selbst so war man nach 30 Minuten mit der Lektüre durch. Eine Weile schleppte ich Bücher mit, doch zusätzlich zur Uni-Lektüre sprengte das meine Tasche. Mit der Zeit entwickelte ich eine Technik, meine Seminar-Unterlagen genau so vorzubereiten, dass sie für die Strecke Neukölln–Dahlem reichten. Doch wenn man keinen Sitzplatz bekam, saß man hinterher unvorbereitet in der Uni. Auch blöd.

Warum Bahnhöfe nicht nach Wunschwelten benennen?

Manchmal, wenn ich heute beim Einsteigen noch schnell das Handy aktualisiere und die Zeitung herunterlade, bevor der Empfang wieder abreißt, fällt mir das wieder ein. Und auch, womit ich mich damals eine Weile beschäftigte: Ich lernte U-Bahnhöfe auswendig. Was schwierig war, denn die Namen an meiner Strecke bestanden aus preußischen Honoratioren. Gneisenau, Yorck, Bülow, der „Generalszug“ war ein dröger Stoff. Weil es weder Handys noch Wikipedia gab, wusste ich auch nichts von der politischen Dimension des Mehringdamms, der seit 1945 den Parade-Straßenzug im Namen eines Marxisten durchkreuzt. Zuvor hatte er als Belle-Alliance-Straße an die Schlacht von Waterloo erinnert.

Schon damals wünschte ich mir einerseits Bahnhofsnamen mit schöneren Assoziationen als alte Männer und Krieg. Wenn wir heute darüber diskutieren: Warum Bahnhöfe nicht nach Wunschwelten benennen? Im Winter träumte ich damals von der Ansage: „Nächster Halt: Sommer“. Im Sommer: „Endstation: Strand“. Oder ganzjährig: „Neues Leben“. Da hätte man doch auch Lust, einfach mal auszusteigen und nachzuschauen, was da so los ist.