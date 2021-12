Zwischen den Zeilen der Keksrezepte

Berlin. Neulich fiel mir aus einem abgegriffenen Kochbuch eine Weihnachtskarte entgegen: „Ich glaube, dieses Jahr kommt das letzte Mal ein Päckle, lasst Euch alles gut schmecken“, stand da, und: „Die Rezepte sind aufgeschrieben, das Nacharbeiten könnt Ihr dann ganz gut.“ Die Karte war von 2018, von meiner Schwiegermutter, geschrieben in ihrer ordentlichen Hauswirtschaftslehrerinnen-Handschrift.

Zwischen den Zeilen lese ich zweierlei. Da ist die Trauer über das Ende des gewohnten Familienlebens. Sie war nach dem Tod ihres Mannes aus dem Haus, in dem drei Söhne und fünf Enkelinnen und Enkel groß geworden waren, in eine kleine Seniorenwohnung gezogen. Auf der anderen Seite klingt aber auch das tröstende Gefühl mit, ein Erbe in gute Hände weiterzugeben: Das Geheimnis der schwäbischen Küche.

„Kochen und Backen nach Grundrezepten“, so heißt das Kochbuch von 1954, das sie uns damals samt Stollen, Schnitzbrot und Plätzchen mitschickte. Ab jetzt sollten wir selbst backen, so der Auftrag. Die Trockenfrüchte für das Schnitzbrot bestellte sie immer direkt in der Schwäbischen Alb, wo sie aufgewachsen ist. Stollen und Brot hatte sie jeweils aus mehreren Kilo Mehl mit der Hand geknetet. Nicht nur für uns, sondern für die ganze Familie.

Vielleicht muss man älter werden, um solche Rituale zu lieben. Würde meine Mutter noch leben, würde sie zwar mutmaßlich nicht für uns backen. Denn das hat sie früh uns Schwestern überlassen, weil wir es liebten. So besitze ich heute Rezepte in krakeliger Kinderschrift. Neben Keksrezepten auch eins für „Brötchenauflauf“ und eins für „Möhrenkuchen“. Das karierte Papier stammte aus einem Matheheft, der Möhrenkuchen von meiner besten Freundin.

Neuerdings besitze ich auch handgeschriebene Rezepte aus völlig fremden Familien – Fotohandys machen es möglich. Die „Braunen Kuchen von Mutter Frau Sahlmann“ zum Beispiel stammen aus Hamburg, eine Freundin hat mir das Rezept abfotografiert, weil es schneller ging. So lese ich in dem handgeschriebenen Rezept von der Sparsamkeit der Kriegsgeneration („35 Gramm Schmalz, 18 Gramm Succade“) und aus den am Rand notierten Zusätzen, wie oft das Rezept nachgebacken wurde. Denn diese Braunen Kuchen sind sensationell, zumal, wenn man, wie ich, eine Bremer Oma hatte, die Braune Kuchen im Paket schickte. Sie müssen wochenlang liegen, bis sie den richtigen Zustand zwischen steinhart und zu weich haben. Idealerweise natürlich an Weihnachten, nur dass sie dann meistens schon alle weg sind.

Als Kinder holten wir einmal ein Kochbuch unserer Urgroßmutter aus dem Regal. Erst entzifferten wir mit Hilfe unseres Vaters (Jahrgang 1928) die Frakturschrift, dann erzählte er uns von seinen Eltern, die in Großfamilien mit vier oder fünf Geschwistern aufgewachsen waren. Dann ließ er uns machen. Wir kochten vorschriftsgemäß kiloweise Kartoffeln, rührten unglaublich viel Mehl in den Teig und ließen dann stundenlang Kloß um Kloß an die Oberfläche steigen. Das Ergebnis türmte sich in der ganzen Wohnung. Wir fanden es toll, nur essen wollte die Dinger niemand. Mein Vater lachte sich tot. Danach gab es länger keine Klöße mehr. Ich glaube, das historische Kochbuch hat immer noch er.

Nur schwäbisches Schnitzbrot und Stollen haben wir bisher noch nie gebacken. Auch diese Woche kam wieder ein „Päckle“. – „Zum letzten Mal!“, wie die Schwiegermutter am Telefon versicherte. Diesmal sei es doch „etwas“ anstrengend gewesen, zweieinhalb Kilo Mehl mit der Hand zu kneten. Sie wird im Januar 90. Man wird sehen.