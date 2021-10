BER: Das derzeit größte Abenteuer für Reisende

Stadthallenschick und nervige Taxifahrer: Ein Besuch am Hauptstadtflughafen BER führt zurück in die Vergangenheit.

Okay, ich mache es kurz. Sie wollen wissen, wie sehr ich leiden musste bei meinem ersten Urlaubsflug vom BER? Ich weiß, die Erwartung ist hoch in diesen Tagen, was diese Frage betrifft. Das war auch bei meiner Reise nach Griechenland zu spüren. Doch der Hinflug verlief zunächst problemlos. Allenfalls der Fußmarsch zum Gate war eine frankfurtmäßige Wanderung durch endlose Gänge. Aber der BER ist eben kein Kuschel-Sechseck. Ansonsten lief alles glatt.