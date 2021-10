Herbst ist der neue Frühling

Selten war das allgemeine Zeitgefühl so durcheinander wie in diesen Tagen. Selbst der Garten ist im Jahreszeiten-Jetlag.

Berlin. Was mich manchmal erschreckt, sind die unterschiedlichen Zeitrechnungen dieser Tage. In der Stadt und auf dem Land: Eineinhalb Stunden Zugfahren reichen, um mich in eine Art Jetlag zu stürzen. In der Stadt herrschte eben noch eine Art augusthafter Sommer, mit gut besuchten Biergärten und Bürgersteigen voller Rollerfahrer und den üblichen Verrückten. Gut, wie zur Dekoration hatten am Rand ein paar erste Kastanien gelegen, aber wer nimmt solche Vorzeichen denn gleich ernst?