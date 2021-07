Eine Waschmaschine gegen die Einsamkeit

Die Stille ist ein Geräusch – die Frage ist nur, was für eins. Warum der Sommer in der Stadt und auf dem Land unterschiedlich klingt.

Juli ist die Zeit der voranrückenden Leitern. Das stellte ich fest, als ich neulich zwischen den Kleingärten und Doppelhaushälften von Rudow unterwegs war. Egal, wie laut die Großstadt in ihrer Mitte tobt und brüllt, wie wild sie nachts feiert, tags baut und staut und streitet – in Rudow und allen anderen Gärten der Stadt werden momentan Kirschen geerntet. Dort singen die Vögel, schleichen die Katzen, und ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen, aber wenn Klappleitern rappelnd unter Bäumen umgezogen werden und in den Gärten nur noch die Rücken der Nachbarn zu sehen sind, weil es so viel zu jäten und ernten gibt, dann ist für mich: Hochsommer.