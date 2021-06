Vielleicht sollten wir einfach mehr küssende Paare in der Stadt verteilen. Ein Plädoyer für anlasslos gute Laune von Uta Keseling.

Noch immer kommt mir das Licht, das dieser Juni über uns ausschüttet, vor wie ein Wunder. Wie etwas Unberechtigtes, auf das man keinen Anspruch hat, das vielleicht sogar verboten ist. Was man eben so denkt nach 18 Monaten Pandemie. Alles, was Spaß macht, könnte verboten sein. Oder ansteckend.