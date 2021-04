Hühner, Ziegen und Kühe im Abo

Im Supermarkt komme ich manchmal ins Grübeln. Selbst in der Kleinstadt, wo man ja mit Traktoren und Viehlastern gemeinsam an der Ampel steht, liegen in den Supermarktregalen immer mehr „regionale“ Produkte. Gern eingeschweißt, lange haltbar und mit grünen Landschafter voller glücklicher Tiere und Bauern darauf. Regional ist das neue „Bio“: selbst Produkte aus Massentierhaltung werden mittlerweile mit Zusätzen wie „heimisch“ oder auch „aus der Uckermark“ versehen, als seien Eier allein deswegen besser, weil der Hühnerstall in einer schönen Landschaft steht. Die Eier sind okay, Sehnsucht nach „echtem“ Landleben verursachen sie bei mir nicht.

Wenn ich in der Stadt bin und das Dorf vermisse, hilft bei mir inzwischen das Internet. Ein kurzer Blick aufs Handy, auf Instagram – und schon steht man mitten in einem echten Stall, auf einem Acker oder Bauernhof. Ja, ich weiß, soziale Medien haben keinen guten Ruf. Aber ich habe auch keine Influencer abonniert, Politiker oder sonstige Selbstdarsteller. Sondern Hühner, Ziegen und Kühe. Beziehungsweise deren Besitzer. Meine Lieblingsplattform auf Instagram heißt „Frag’ den Landwirt“. Jeweils eine Woche lang berichten dort jeweils ein Landwirt oder eine Landwirtin in kleinen Videos aus seinem oder ihrem Alltag. Da kann man einen Blick in den Hühnerstall werfen und erfahren, wie die Eier nach Größe sortiert werden (sie werden automatisch gewogen). Man erfährt, ob man Pferden auch Stroh füttern darf (ja, aber nicht jede Sorte). Besonders schön ist es im Frühling: In den vergangenen Wochen habe ich neugeborene Schweinchen und Kälbchen gesehen, einmal sogar ein Fohlen. Derzeit ist Babyboom bei Schafen und Ziegen.

Die „Meckerziege“ scheint ihre Berechtigung zu haben

Das ist nicht nur niedlich, etwa, wenn es um „Nuckeleimer“ für Kälber und Flaschenaufzucht von Zicklein geht, sondern vor allem unglaublich interessant. Wussten Sie etwa, dass Bergziegen Hühner im „Hühnerhotel“ auf der Weide vorm Habicht schützen können? Die „Meckerziege“ scheint ihre Berechtigung zu haben…

Nicht zuletzt lese ich all das so gern, weil sich dieses Bauernhoffachwissen aus erster Hand erheblich von dem unterscheidet, was man gerade auf den besagten Netzwerken alles so liest. Zum Beispiel von den widerwärtigen Bildern gequälter Stalltiere, samt sattsam bekannter Kampfansagen für mehr Tierfreiheit. Zum Beispiel Schweine: Die umstrittenen „Abferkelboxen“, die derzeit heftig bekämpft werden, beschränken eben nicht nur den Bewegungsraum der Muttersauen. Sondern sie bewahren auch die Ferkel davor, vom hunderte Kilo schweren Muttertier erdrückt zu werden. Die Frage ist eher, habe ich gelernt, wie groß so eine Box ist.

Experimente mit Lupinen als neuem „Superfood“

In einem anderen Post ging es ums Kastrieren von männlichen Ferkeln – ein Züchter erklärt, wie es auch ohne geht. Oder es geht um Lupinen, mit denen derzeit auch auf dem Land als neuem „Superfood“ experimentiert wird. Das alles wird sachlich erzählt, ohne Supermarkt-Kitsch und ohne Besserwisserton, der auf Tierschützer- wie Bauernvertreterseite oft herrscht.

Manche Höfe in meiner Nähe sind längst auch auf Instagram, etwa der Gutshof in Gollin bei Templin. Bei einem Besuch kann man die vielen Hofbewohner kennenlernen, sowohl im Netz wie vor Ort. Die lustige Herde aus langhaarigen Highland-Cattle-Rindern etwa. Oder die winzigen Ziegen-Vierlinge. Es gibt auch zutrauliche Hühner, deren Eier sich schlicht dadurch empfehlen, dass sie gut schmecken. Die Betreiberfamilie macht auch den Hofladen: Hier gibt es echtes „Landwissen“ für Großstädter auch ganz analog. Und ohne Supermarkt-Kitsch.