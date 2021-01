55 Jahre: Was Sie jetzt tun können

Berlin. Eigentlich hatte ich mich auf diesen Tag gefreut, ein bisschen zumindest. Wer kurz nach Neujahr Geburtstag hat, ist ja das allgemeine Seufzen gewohnt, wenn man das Datum nur erwähnt. Inzwischen habe ich verstanden, dass sich eine Geburtstagseinladung Anfang Januar allenfalls als Detox-Veranstaltung verkaufen lässt. Fleischlos, mit leckeren Alkohol-Alternativen, auf dem Sofa, niemand muss lange bleiben.

Womit ich nicht gerechnet hatte, war er üble Leumund, den das nun von mir erreichter Alter hat. Klar, mit 55 wacht man nicht mehr als Märchenprinzessin auf. Aber glaubt man dem Internet, bin ich nun ein Totalschaden, wirtschaftlich, gesundheitlich, gesellschaftlich. Ich habe zum Anlass man die wichtigsten Themen für Frauen mit 55 gegoogelt. "Ab welchem Alter ist man schwer vermittelbar?" fragte der erste Bericht, "Neustart mit 55 - Karrierebibel", warb der zweite. Es ging viel um "Sexualität und Wechseljahre", "Verhütung am Ende der Fruchtbarkeit", "Erschöpfung in den Wechseljahren". Dazu gab es den Erfahrungsbericht einer Susanne. Weiter ging es mit "Depressionen in der Menopause" und psychischer Gewalt in der Ehe, bei "Alzheimer mit 55" hörte ich auf.

Beginnt man mit 55, sich als vertrottelte Oma aufzuführen?

Ich addierte in der Suche "Geburtstag", doch als "Geschenkideen für Frauen ab 55" gab es nur Einträge zu "DDR", "Vintage”, Mode und Süßigkeiten. Und, vielleicht als Trost: "Die zehn schönsten Frauen über 50". Ersetzte ich in der Suche 55 durch 30, erschienen Themen, die mit Party, Leidenschaft und Beziehungen zu tun hatten (als Mensch, nicht als Opfer), mit Reisen, Kultur, Sport und so weiter. Normale Sachen eben.

Beginnt man mit 55, sich als vertrottelte Oma aufzuführen? Bin ich jetzt eine Problemperson mit erhöhten Beratungsbedarf? Nö. Ich finde, ich führe ein deutlich schöneres, selbstbestimmteres Leben als mit 30. Mir fehlt nichts (außer einer Katze, Sie wissen ja). Mit 55 habe ich die halbe Welt schon gesehen, und wenn Corona vorbei ist, schaue ich mir die andere Hälfte an. Mich regt heute viel weniger auf. Ja, mit jedem Lebensjahr steigt die Menge der Dummköpfe um einen herum - das ist nicht nur rechnerisch logisch, sondern hat mit Lebenserfahrung zu tun. Ja, man schaut mir seltener in den Ausschnitt, dafür eher mal in die Augen.

Menschen ab einem gewissen Alter hört man aufmerksamer zu, wenn sie etwas erklären, das ist gut. Allerdings ändert sich das, wenn es sich um eine Frau handelt, die laut oder unbequem ist. Oder, noch schlimmer, emotional. Als einstige Praktikantin in einer Autowerkstatt und studentische Taxifahrerin hatte ich eigentlich gedacht, mit dem Thema Frauen-Abwerten sei ich durch. Womit ich nicht gerechnet hatte: Dass ich mich nun ein zweites Mal wappnen muss.

Denn spätestens ab 55 muss die Menopause, egal, ob man sie hat oder nicht, als Begründung für eigentlich alles herhalten, was irgendwie mit einem als Frau zu tun hat. Für vollkommen berechtige Wutanfälle wie diesen ebenso wie für Zahnschmerzen ("Sie werden empfindlicher"), Kurzsichtigkeit ("liegt an den Hormonen") oder seltsamen Modegeschmack. Während nachlassende “Manneskraft” oder Haarwuchs allenfalls für Witze taugen und ansonsten beim Arzt besprochen werden, ist das Klimakterium ein hemmungslos öffentliches Thema. Unter dem Deckmäntelchen des Verstehens lassen sich Frauen besonders leicht abwerten. Absurd: Auch Frauen machen das.

Eine Frage habe ich allerdings doch - was antwortet man eigentlich auf Klimakteriums-Quatsch? Mich macht es immer noch sprachlos.