Rettet die Parallelwelten!

Berlin. Ja, 2020. Ich weiß, weg damit. Aber ganz ehrlich: Manches, was wir neuerdings anders machen, ist doch eigentlich auch ganz gut. An Weihnachten zum Beispiel habe ich mich endlich mal so “normal” gefühlt wie alle anderen. Denn ich feiere schon seit vielen Jahren nur im ganz kleinen Kreis. Einfach, weil einige in meiner Familie Weihnachten grundsätzlich ablehnen, es andererseits komplizierte Patchworkverhältnisse gibt, große Distanzen und auch traurige Erinnerungen. So gesehen war ich dieses Jahr zufrieden, einmal nicht dauernd erklären zu müssen, warum ich das Fest nicht im großen Familienkreis begehe.

Noch besser fand ich, dass ich nicht als einzige zum Fest gleich noch ein Tabu mehr einriss. Ich meine das Fernsehen: Ich war 13, als “Timm Thaler” unser familiäres Feiertags-Ritual auf den Kopf stellte. Meine Schwester und ich verfielen der Serie und ihrem Hauptdarsteller Tommy Ohrner während der Weihnachtsferien 1979 restlos. Zum Ärger unserer Eltern, die das Fernsehen grundsätzlich für eine aus den USA importierte Variante niederen Vergnügens hielten, das uns zu denkfaulen und unmündigen Konsumenten formen würde. Sie hatten recht. Ich weiß noch, wie ich mich nach “Timm Thaler” tagelang innerlich leer fühlte.

In Zeiten von Netflix & Co. ist diese Gefühl längst zurückgekehrt - aber eben auch Abhilfe. Und seit Corona muss einem Fernsehen selbst an Weihnachten nicht mehr peinlich sein. Ich gestehe, alle vier Staffeln “The Crown” am Stück gesehen zu haben. Es war einfach schön. In der verwaisten Leere danach trösteten mich die vielen Hilferufe anderer Menschen mit sehr ähnlichen Problemen auf Twitter. Vielleicht wäre nächstes Jahr eine Art Serien-Notrufhotline die Lösung. Samt individuellem Coaching für den nächsten Serienmarathon.

Serien parallel zu schauen, fühlt sich an wie verreisen und nachhausekommen

Albern? Vielleicht. Aber möglicherweise wird es auch einfach Zeit, manche Parallelwelten vom schlechten Ruf zu befreien. Nein, nicht alle - die schießwütige Seite von Kreuzberg will ich nicht glorifizieren. Aber Fernsehserien sind eben auch kleine Fluchten in andere Welten, die manches ersetzen, auf das wir derzeit verzichten müssen. Natürlich nicht persönliche Begegnung und echte Freunde. Aber nach meinem Experiment an den Feiertagen kann ich sagen: Man kann sogar mehrere Serien parallel schauen - und der Wechsel zwischen der einen und der anderen Serie fühlt sich dann fast an, als würde man andauernd verreisen und wieder nach Hause kommen.

In Berlin kann man diesen Weltenwechsel dieser Tage auch ohne Bildschirm haben. Ein kleiner Ausflug nach Charlottenburg reicht. Als ich dort kurz vor Weihnachten am Kudamm in einen zähen Stau geriet, wunderte ich mich erst - die Geschäfte waren ja alle zu. Dann verstand ich: Stauen am Kudamm ist ein neues Berliner Abendvergnügen. Einmal durchs Lichtermeer am Kudamm tauchen, lockdowngerecht im Auto - das machten offenbar viele. Auch wenn das Auto in Berlin politisch nicht mehr korrekt ist: Die Fahrt ist wunderschön.

Eine potenzierte Parallelwelt hat das ZDF jetzt am Brandenburger Tor geschaffen. Rundherum ist wie in anderen Jahren alles abgesperrt, die Bühne steht. Auch wenn die Silvesterparty und das Feuerwerk abgesagt sind, wird Berlin im Fernsehen zum Jahresende aussehen wie immer. Vielleicht deswegen machten sich in diesen Tagen viele Berliner auf, um wenigstens die Kulisse des “echten” Silvesters zu bewundern. Reality TV hoch zwei - mehr Parallelwelt geht nicht.