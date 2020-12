Was war das schlimmste Weihnachten, das Sie je erlebt haben? Okay, die Frage darf gerade im Advent eigentlich nur hinter vorgehaltener Hand gestellt werden. Aber, ganz ehrlich: Wohl jeder von uns hat eine Antwort darauf. Eine Erinnerung an brennende Bäume, streitende Kinder oder Eltern. An verbrannte Gänse, falsche Geschenke oder auch an die erbitterten Verhandlungen im Vorfeld, wann wer an welchem Feiertag mit wem wie feiern wird. An die Nachkriegszeit? Vielleicht auch. Aber selbst aus dieser Zeit überwiegen die dankbaren Zeitzeugen-Berichte.

Vor diesem Hintergrund finde ich die Debatte, die der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet angestoßen hat, doch etwas scheinheilig. Es werde „das härteste Weihnachten, das die Nachkriegsgenerationen je erlebt haben“, drohte er, als stünde eine nationale Katastrophe bevor. Fast hatte man nun die üblichen Katastrophen-Rituale erwartet: Der Warnung würde ein Aufruf der Kanzlerin zur Besonnenheit folgen, Hotlines würden geschaltet und Sondersendungen anberaumt nach dem Motto: „Weihnachten – was wir bisher wissen und was nicht“. Glücklicherweise passierte das nicht. Doch die Art, in der die Politiker weiter erbittert um die Gästezahl unterm Christbaum feilschten wie Eltern vorm Kindergeburtstag – fünf oder zehn? Kernfamilie, Oma und Opa, was ist mit den kleinen Geschwistern? – warf doch Fragen auf.

Weihnachten als harte Lebenserfahrung? Die Festtage als Schicksal, dem niemand entkommt? Ja, das gilt tatsächlich – aber nur in christlich geprägten Ländern. Wer hier jemals Weihnachten freiwillig allein gefeiert hat, wird die Mühsal kennen, die es bedeutet, immer wieder zu erklären, warum man sich für Sofa und Fernseher, Schweigekloster oder auch den eigenen Arbeitsplatz entschieden hat statt für „die Familie“. Nicht selten haben diese Entscheidungen in Wahrheit mit genau dieser zu tun. Nur würde das niemand sagen. Was wiederum sagt uns das?

Aber: Eine Katastrophe? Weil man auf Menschen an Weihnachten physisch verzichten muss, mit denen man ja telefonieren, skypen, whatsappen kann? Die eine oder andere Kernfamilie dürfte das an Heiligabend wohl eher entspannen.

Nein. Eine Katastrophe sind die Corona-Regeln zu Weihnachten für ganz andere Menschen. Nämlich jene, die auch ohne Pandemie schon eher allein waren, zumindest ohne Freunde und Familie. Die als Single leben, einen geliebten Menschen vermissen. Oder auch sonst nur schwer Anschluss finden im Leben. Gleich mehrere meiner Freunde, die in Tagesstätten für psychisch kranke, wohnungslose oder auch ältere Menschen arbeiten, haben mir erzählt, wie groß die Angst ihrer Klienten vor Weihnachten ist. Weil viele Einrichtungen corona-bedingt keine Feiern anbieten – aber auch aus einem anderen Grund.

Denn in diesem Jahr fällt etwas weitgehend weg, was Berlin so besonders macht: Die Großstadtmomente des flüchtigen Miteinanders. Das Gespräch unter Unbekannten in der Eckkneipe. Der geteilte Moment auf der Parkbank oder auch Party. Ein gemeinsam gesungenes Lied im Gottesdienst. Oder auch nur ein Gruß im Hausflur. Auch wenn es sich nicht so anfühlt – solche Momente können Leben retten. Berlin war gerade an Weihnachten immer viel mehr „Familie“ als nur unterm Baum. Als studentische Taxifahrerin fand ich das eigentliche Weihnachtswunder: Wie umstandslos die uralte Geschichte von jenen, die erst nicht dazugehören und dann doch jemanden finden, der an sie glaubt, sich hier in die Wirklichkeit übersetzt. Bliebe dieses Wunder dieses Jahr aus – das wäre die wirkliche Katastrophe.