Der Novembermissmut grassiert diesmal schlimmer denn je

Berlin. Die zwei sehr kleinen Kleinwagen standen nebeneinander an der roten Ampel in Kreuzberg, als der Fahrer des linken Wagens mit wütendem Blick das Fenster herunterließ. „Was machst du, du Schlampe!“ brüllte er das andere Auto an, es war keine Frage. Der Mann, Mitte 30 und zu dick für sein Auto, gestikulierte wütend durchs geöffnete Beifahrerfenster. Die Fahrerin des anderen Kleinwagens war etwa 50 und trug blonde Strähnchen im kurzen Haar. Sie bellte berlinernd durchs offene Fenster zurück: „Wie kann man nur so scheiße Autofahren wie du!“ Dann wurde es Grün, die Autos fuhren weiter, und niemand schaute ihnen hinterher.

Fakt ist: Der November war schon immer ein anstrengender Monat. Dunkel, stressig, und selbst wenn mal die Sonne scheint, sind manche dadurch auch wieder nur genervt. Sich plötzlich übers Wetter zu freuen und unverhofft die Sonne zu genießen, passt manchem einfach nicht in den teilweise regelrecht eingeplanten Novemberblues.

Was allerdings neu ist, sind die Bereiche, in denen die einen sich an anderen abreagieren. Das Geschrei an der Ampel war mir vielleicht nur deswegen aufgefallen, weil ja im Lockdown weniger Verkehr ist – zumindest in Kreuzberg. Aber auch per Briefpost lässt sich viel Ärger verursachen. Und auch abreagieren.

Erst hielt ich es für Versehen. Briefe an andere Menschen, bei mir eingeworfen. Kann ja passieren. Ich brachte sie zu den richtigen Adressaten. An meinen Briefkasten hängte ich einen bittenden Zettel an den Zusteller. Ab da landeten auch Briefe mit der Aufschrift „Persönlich/ Vertraulich“ bei mir, die mich gar nichts angingen. Schließlich rief eine junge Nachbarin an: Sie habe meine neue EC-Karte in ihrem Briefkasten gefunden. Auch sie kannte das Problem seit Langem. Es fiel uns schwer, noch an Schusseligkeit zu glauben. Eher an den Aufschrei eines sehr schlecht gelaunten oder vielleicht auch ebenso bezahlten Zusteller (es ist nicht die Post).

Man muss aber gar nicht das Haus verlassen, um Zeuge oder gar Opfer des grassierenden Novembermissmuts zu werden. Es reicht, die sozialen Netzwerke zu öffnen. Ein Kollege hat neulich das wunderbare Wort „Sofahäme“ dafür geprägt, an allem und vor allem jedem vom Sofa aus per Posting herumzukritteln. Sich digital zu echauffieren, über wildfremde Menschen lustig zu machen – und Hass zu säen.

Ein Phänomen, das jahreszeitlich und sicherlich auch lockdown­bedingt derzeit massiv zunimmt, auch wenn es nicht neu ist. Nur: Wo man früher vom Sofa aus Fußballer beschimpfte, sich über schlechte Schauspieler, nervige Talkgäste oder dumme Spielshows aufregte, da greift der missmutige Mensch heute zum Handy. Und reagiert sich digital ab. Kostet ja nix.

Oder? Ein Sofa, und meist auch jene, die mit darauf sitzen, sind geduldig, wenn es um falsche Anschuldigungen oder hässliche Nachrede geht – am Fernseher. Der am Bildschirm beschimpfte Bundestrainer läuft am Ende aus dem Bild, egal, wie wir ihn bepöbelt haben. Doch nicht nur jene, die wir im Straßenverkehr „Schlampe“ nennen, sind real in der Würde verletzt. Auch Menschen wie die ältere Frau mit dem Rollator neulich in der U-Bahn: Sie bat eine jüngere um den Sitzplatz für Schwerbehinderte, was die Jüngere jedoch nur mit einer unwirschen Wisch-Geste quittierte. Wie auf dem Smartphone. Genau jenem widmete sie sich dann auch und blieb sitzen.

Manchmal habe ich den Eindruck, der Ursprung des grassierenden Missmuts ist gar nicht der November, und auch nicht die Pandemie. Sondern eine Art digital verursachter Kontrollverlust.