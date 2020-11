Hallo? Ja, Sie sind gemeint

Berlin. Es war ein Satz, über den ich noch länger nachgedacht habe: „Warum ich? Ich habe noch nie etwas gewonnen!“ Der Mann hatte gerade einen Zufalls-Preis bei einer Veranstaltung gewonnen, ihm standen die Tränen in den Augen. Nicht allein wegen des schönen Gewinns, mit dem er nicht gerechnet hatte. Sondern vor allem wegen des Gefühls, auserwählt worden zu sein – von anderen, ohne auch nur an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Das Schönste an diesem Moment war, wie dieser Mann alle anderen an seinem Glück teilhaben ließ. Und wie sehr sie sich mit ihm freuten.

Warum erzähle ich das? Vielleicht, weil diese Momente des Glücks scheinbar immer weniger werden. Das mag am eigenen Alter liegen, an Corona mit Sicherheit auch. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wir haben unser Bedürfnis nach Wertschätzung und „Gesehenwerden“ kollektiv ausgelagert. Die Jüngeren an die sozialen Netzwerke mit ihren Klicks, Likes, Favs und Fans. Es gibt Hotlines für ganz Verzweifelte – und für alle anderen jene Werbeagenturen, die mit Verlosungen und Gewinnspielen die Hoffnung darauf verkaufen, dass wir tatsächlich eines Tages als Gewinner dastehen. Aber ganz ehrlich: Haben Sie schon mal was gewonnen – oder sich im übertragenen Sinne als Gewinnerin oder Gewinner gefühlt, als jemand, dem etwas Gutes gelingt?

Wenn es kein Sechser im Lotto war – man müsste schon länger nachdenken. Oder? Wann hat uns das letzte Mal jemand gelobt? Oder etwas wirklich Nettes gesagt, persönlich, ohne Hintergedanken? Zugegeben: Diese Situationen gab es ganz sicher. Aber war das denn wichtig?

Was macht uns selbst besonders? Ich bin sicher, viele Menschen wüssten das nicht einmal selbst genau zu sagen. Wenn man nicht gerade Politiker oder Popstar ist, wird man selten danach gefragt. Was sehr schade ist.

In der U-Bahn, wenn ich wieder mal in einer Zufallsgemeinschaft von schweigenden Menschen sitze, stelle ich mir manchmal eine Art Kiosk für Wertschätzung vor. Keinen Glückskeks-Automaten, sondern eine Art persönliches Wertschätzungs-Angebot. Das ginge so: An einem Schalter oder in einem kleinen Laden erzählt man dem Kiosk-Betreiber vertraulich, für was man sich selbst mag. Für was man schon immer mal gelobt, gemocht oder bewundert werden wollte. Dann kann man entscheiden, in welcher Form man wertgeschätzt werden möchte. Ein Zeugnis, das endlich die Dinge enthält, die man wirklich gut kann und die einen als Mensch ausmachen. Eine Liebeserklärung, die man nie bekam. Oder eine kleine Geschichte, die uns als Person wiedergibt? Die erzählt, wie man ein Abenteuer bestand, jemanden rettete, einmal so richtig klug, schön oder wichtig war. Oder auch schlicht ein richtig guter Freund. Danach kann man entscheiden, ob man sich nun genug gelobt fühlt oder der Text zusätzlich an die Öffentlichkeit soll – das Internet macht ja vieles möglich.

Mancher wird einwenden, dass das eine absurde Idee ist. Oder dass man sich derlei eitle Lobeshymnen für den Nachruf aufsparen soll. Als Journalistin kann ich bestätigen: Nachrufe werden tatsächlich gern gelesen! Und das nicht, weil die Protagonisten tot sind – sondern, weil sie so wertvoll im Leben waren. Es soll sogar Menschen geben, die ihren eigenen Nachruf verfassen. Verrückt? Nein. Nur ein weiteres Zeichen, dass im Leben der Raum für die Wertschätzung offenbar vielen fehlt. Dabei ist sie doch eigentlich die wichtigste Ressource für ein gutes Zusammenleben. Oder? Wer sich selbst mag, kann auch andere besser wahrnehmen und anerkennen. Das kostet nicht mal Geld. Warum tun wir es so selten?