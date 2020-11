Was Menschen von Katzen fürs Leben lernen können

Ist die schwarz-weiße Katze gewachsen? Diese Frage wird mir in der letzten Zeit oft gestellt. Etwa, wenn das Tier betont zufällig am Gartenzaun entlang schleicht, sobald man sich mit Nachbarn unterhält. Oder wenn es jammernd vor Nachbars Haustür steht, weswegen wir schon peinliche Unterredungen hatten. Mit ihr und den Nachbarn. Denn die Katze wird natürlich ausreichend gefüttert. Auch wenn sie was anderes behauptet.

Gewachsen ist sie, wenn überhaupt, nur um die Hüfte. Wobei sie sagen würde: Alles nur Haare! Das Winterfell trägt eben auf. Trotzdem ist sie irgendwie größer geworden, finde ich. Innerlich. Während sich rundherum die Welt in Wahl- und Virenkämpfen zerlegt, hat die Katze, die im August aus einem Tierheim zu uns kam, unser Haus mittlerweile zur befriedeten Zone erklärt. Und da kann man durchaus von ihr lernen. Anfangs hockte sie verschreckt unterm Sofa, inzwischen thront sie tagsüber wie ein Buddha auf einem Tisch, überblickt das Geschehen und philosophiert. Die Futternäpfe der Nachbarn gehören anderen Katzen Feinde und Krieg, das kennt sie natürlich auch. Inzwischen musste sie zum Beispiel einsehen, dass die Futternäpfe der Nachbarn der dortigen Katze gehören und dass diese durchaus zurückschlägt und beißt, wenn andere Tiere sich nähern. Mit uns dagegen wird im Haus friedlich geteilt. Von jeder Maus bekommen wir die inneren Organe. Als die Katze aber umgekehrt beschloss, dass ihr vom Frühstückstisch alles zusteht, was wir nicht bewachen, erwogen wir zwischenzeitlich ein elektronisches Überwachungssystem, bis sie bilaterale Abrüstungsverhandlungen vorschlug. Sie hat jetzt ein Kissen unterm Tisch: die Pole-Position. Und wir unsere Ruhe. Stundenlang wird observiert, dann zack - Zugriff Was man von Katzen noch lernen kann ist, Entscheidungen zu fällen. Beim Mäusefangen etwa: Stundenlang wird observiert, dann zack! Zugriff. Ohne Nachdenken und Diskussionen. Kein Spezialkommando wäre schneller, präziser, tödlicher. Bei anderen, völlig banalen Fragen dagegen braucht die Katze ewig. Etwa, um das Haus durch die Haustür zu verlassen. Raus oder rein? Direkt raus oder lieber umkehren, dann doch wieder zur Schwelle, rausgucken, Schwanz hoch, zurück ins Haus, wieder zu Tür – und dann, in einem riesigen Satz! Über die Fußmatte springen? Oder rauslaufen, vorm Haus verwirrt innehalten, was wollte ich nochmal hier? Und zurück. Wenn der Mensch schließlich genervt selbst nach draußen geht, wird die Katze sich eilig durch seine Füße drängeln: „Lassen Sie mich durch, ich bin eine Katze!“, als habe man sie tagelang eingesperrt. Katzen sind das Brüssel unter den Tieren Warum machen Katzen sowas? Ich stelle ich mir vor, dass in ihrem Innern weitreichende demokratische Prozesse ablaufen, bevor eine abschließende Resolution verabschiedet werden kann, mit der alle Fraktionen, schwarze wie weiße, einverstanden sind. Katzen sind, wenn man so will, das Brüssel unter den Tieren: Es gibt unendliche widerstreitende Interessen, alle sind zu berücksichtigen. Im Fall der Haustür etwa das Gesetz, dass Katzen niemals ein freies Feld überqueren. Niemals! Aus Sicherheitsgründen. Anderseits wollen Katzen raus. Alle, ebenso grundsätzlich. Also dauert das eben – wie in jeder gelebten Demokratie. Um das Katze-rein-raus-Zeremoniell abzukürzen, haben wir jetzt eine Katzenklappe. Sie funktioniert wie ein Briefkasten. Erst quietscht die Klappe, dann, rumms!, wird die Katze eingeworfen. Sie war begeistert, vor allem anfangs, als wir jeden Klappen-Gang mit Futter belohnten. Als wir das einstellten, mit dem Hinweis, sie werde sonst stecken bleiben, war sie beleidigt. Füttern, meinte sie, sei streicheln von innen. Ich bin geneigt, das zu glauben. Es gilt nämlich auch für Menschen – vor allem im November.