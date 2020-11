Wenn die Massenpanik am Dorfsee ausbricht

Herbst ist die Zeit, in der sich die Spreu vom Weizen trennt, und das nicht nur bei der Ernte. Die Äcker sind längst kahl, das Korn liegt warm und trocken in den Speichern. 2020 war in dieser Hinsicht ja kein ganz schlechtes Jahr. Auf den Feldern sind nur noch Vögel unterwegs. Bei der Nachlese von Korn oder Maiskolben. Oder sie fressen, wie gerade Scharen von Wildgänsen, das grüne, gerade frisch ausgetriebene Wintergetreide wieder ab, sehr zum Ärger der Bauern.

Ansonsten hat bei uns alles zu. Den Anfang machte der auch in Berlin mittlerweile berühmte „Große Garten“ im hippen Gerswalde in der Uckermark. Dort allerdings war es ein Abschied für immer. Der Fischmann aus Kreuzberg und die Japanerinnen vom Café zum Löwen ziehen weiter in die noch fernere Welt. Auch die anderen Restaurants, Hotels, Kunsthandwerker- und Bauernhöfe sind jetzt zu – nicht nur wegen Corona, sondern einfach, weil November ist.

So bedürftig die Berliner nach Landleben, Gemütlichkeit und großen Landschaften sind – das gilt nur bis zu den Herbstferien. Danach bleibt der Landmensch einsam auf seiner tristen, weil menschleeren Scholle zurück – könnte man denken.

In Wirklichkeit ist bei uns natürlich auch im November sehr schön. Doch während ich in den vergangenen Jahren diese plötzliche Herbsteinsamkeit hemmungslos genoss – Spaziergänge, bei denen einem kein Mensch mehr begegnete, einsame Stunden am See, Wälder voll ungeernteter Pilze – war diesmal doch etwas anders.

Es begann am Sonntagmorgen, als ich am Dorfsee unfreiwillig eine Massenpanik auslöste. Ich war auf einem Uferweg unterwegs, an dem sonst öfter Menschen laufen. Diesmal war der Pfad aber zugewachsen und sumpfig. Erst protestierte eine dicke Ente im Schilf gegen meine Anwesenheit, quak! Und stob klatschend übers Wasser hoch, gefolgt von ihrem Entenmann.

Was wiederum alle Nachbarn dazu animierte, dasselbe zu tun. Sicher, das Verhalten kennt man auch von Menschen – schreit und flieht einer, fliehen alle. Doch das Schauspiel, das sich nun anschloss, war einmalig. Den Enten folgten hunderte Wildgänse, Möwen, mehrere Paare Grau- und sogar Silberreiher. Alles erhob sich klatschend, quakend, schnarrend und trötend aus dem Schilf und vom Wasser, man flog eine Runde, schaute sich fragend um – und landete platschend und prustend wieder im See.

Ja, ich weiß: Man soll Wildtiere nicht aufscheuchen. Aber so viele Wasservögel so nah am Dorf habe ich in all den Jahren nie erlebt – und auch nicht erwartet. Ich bin kein Experte, aber sicherlich hat die verordnete Ruhe während der Pandemie auch dazu beigetragen. Und natürlich das Beherbergungsverbot, das bei uns genau während der Herbstferien galt. So haben wir jetzt also Gänse statt Gäste im Dorf.

Noch mehr als sonst erinnerten mich die flatternden Vögel an Menschen. Das Geschnatter und Tröten klang wie das Stimmengewirr auf großen Plätzen, ich sah flügelschlagende Wichtigtuer und Heimlichtuer beieinander stehen, die ihre Köpfe im Schilf zusammensteckten. Dazwischen glitten Silberreiher mit voller Spannweite von 1,50 Metern provozierend nah durch die Schwärme: Protzfahrer der Natur.

Und, ja: Diesen Moment hätte ich auch anderen Menschen gegönnt. So richtig ich die Corona-Regeln finde – vielleicht sollten wir darüber nachdenken, wie wertvoll Einsamkeit momentan ist. Und wie wir sie gerechter verteilen. Ein Kurzurlaub in der Natur, in einsamen Ferienhäusern: Besser kann man sich doch eigentlich kaum „distanzieren“. Trotzdem ist es verboten.