Wer Auto fährt, kennt dieses Gefühl: Wenn das Fahrzeug, das einem eben noch als alltäglicher Begleiter schien, als schnellstmöglichste Verbindung zwischen A und B oder auch letzte kuschelige Zuflucht in einer herbstfeuchten und virenverseuchten Welt – wenn also das eigene Auto plötzlich nicht mehr da ist.

So ging es mir neulich. Und das nicht etwa in Kreuzberg, wo es mich eigentlich nicht weiter gewundert hätte. Doch seit man sich dort dem politischen Kampf gegen das Auto verschrieben hat, mache ich es so, wie Rot-Rot-Grün das gern will: Ich fahre Bahn. Weil Parken in Kreuzberg nur noch etwas für Reiche ist – 18 Euro pro Tag die Parkraumbewirtschaftungszone, zahlbar in Münzen, sofern man nicht direkt zu den auserwählten Anwohnern im Bergmannkiez zählt. Seitdem lasse ich mein Auto am Bahnhof Templin stehen (ins Dorf fährt abends kein Bus). Bisher hat das gut geklappt. 90 Minuten Fahrtzeit für 80 Kilometer nach Berlin sind weniger, als man mit dem Auto braucht. Und Parken kostet hier nichts. Dachte ich.

Doch als ich diesmal von einer ungeplant verlängerten Dienstreise zurückkam, war mein Auto weg. Geklaut!, dachte ich erst und starrte ratlos auf den leeren Parkplatz. Dann sah ich ein baugleiches Modell gegenüber. Es stand etwas weiter und entgegen der Fahrtrichtung, in der alle anderen Autos parkten. Warum hatten die Diebe nicht dieses Auto mitgenommen? Dann sah ich: Es war meins. Erleichterung! Selbst den Strafzettel über 25 Euro nahm ich fast freudig zur Kenntnis.

Nur: Ich hatte mein Auto dort gar nicht geparkt. Und schon gar nicht so. Aber wer dann? Darüber grübelte ich die nächsten Tage, bis der Postbote mit der Auflösung kam – einer drohend dunkelgelben „persönlichen Zustellung“. Zur „Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr“ sei mein Auto von einem Abschleppdienst umgesetzt worden. Oder korrekter: teilweise umgesetzt. 100 Euro wurden mir für eine „angefangene Umsetzung“ berechnet, zuzüglich 16 Euro Mehrwertsteuer sowie 48 Euro für „1 Stunde eines Sachbearbeiters im mittleren Dienst“, so das Amt für „Sicherheit, Ordnung und Brandschutz“ in dem dreiseitigen Schreiben. Besorgt überlegte ich, welche „Gefahr für die öffentliche Sicherheit“ mein Polo auf dem Bahnhofsparkplatz verursacht hatte. Hatte es gebrannt, während ich weg war? War mein Auto Rettungskräften im Weg, Menschen in Gefahr gewesen?

Es war ganz anders. Vom Ordnungsamt erfuhr ich am nächsten Tag telefonisch: Mein Auto war einem Rasenmäher im Weg gewesen. Drei Mal. Auf einem frisch gepflasterten Parkplatz! Ich wusste nicht, ob ich lachen sollte. Drei Mal nämlich, erklärte mir der zuständige Beamte, habe die Kleinstadt ihre Mähbrigade vergeblich entsandt, um die Rabatten am Parkplatz zu mähen. Denn die dürften nur gemäht werden, wenn der Parkplatz leer sei. „Aus Versicherungsgründen, etwa um Lackschäden durch fliegende Steine an Autos zu vermeiden.“ Doch jedes Mal standen dann doch diese Autos da, obwohl man eigens Parkverbotsschilder aufgestellt habe. „72 Stunden vorher, wie es das Gesetz vorschreibt.“ Wäre es nicht sinnvoller gewesen, die Schilder früher aufzustellen, statt immer wieder vergeblich hinzufahren, wandte ich ein – zumal an einem Pendler-Parkplatz? Aber nein. Man habe sich ans Gesetz gehalten.

Was unterscheidet das Leben in Stadt und Land wirklich? Der Straßenrand zum Beispiel: Wo in Kreuzberg Parkautomaten stehen und Pop-up-Radwege das Leben grün untermalen, hat Templin jetzt offenbar Pop-up-Rasenmäher. Wenn auch nicht im Namen der Politik, sondern der Paragrafen.