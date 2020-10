Der 3. Oktober und die gehäkelte Revolution

Berlin. Es gibt Feiertage, die sich anders entwickeln als vorgesehen, und das gilt mittlerweile auch für den 3. Oktober. Seit 30 Jahren werden jeweils auf Bühnen im Land und im Fernsehen Ansprachen gehalten, wird die Nation auf Feierlichkeit, Dankbarkeit, Nachdenklichkeit eingestimmt. Und dann? Kauft sich der Mensch Eisbeine, Schweinebraten und tiefgefrorene Donauwellen „in Größenordnungen“, wie es bei uns so schön heißt. Und macht sein Familiending.

So war es auch diesmal. Auf den Dörfern dekorierte man lustige Monster. Riesige Hasen und Hühner aus Heuballen luden zu Kaninchenschauen und Kunsthandwerkermärkten. Und wie immer zum „traditionellen Trödelmarkt am 3. Oktober“. Was mich seit Jahren zum Lachen bringt. Dieser Feiertag der hat ja was von einem Trödelmarkt. Nicht nur, weil er so nah am Erntedankfest am ersten Oktoberwochenende liegt.

In Berlin erinnerte mich der Tag dieses Jahr an ein großes Familientreffen, samt allen Verwerfungen. Die einen zählten angesichts des angekündigten Ansturms der ungebetenen Anti-Corona-Gäste besorgt nach, ob die Polizisten für Demonstrationen und Feierlichkeiten auch ausreichen würden. Andere luden ernsthaft zum offiziellen „Tag der Clubkultur“. Die nächsten nutzten wiederum die Aufmerksamkeit wegen der steigenden Infektionsraten, um selbst am Feiertags-Wochenende lokalpolitisch Gewinn zu machen, dem Gegner eins auszuwischen oder sich selbst mit Großtaten ins rechte Licht zu rücken. Wie etwa Friedrichshain-Kreuzberg, das im Namen des Pazifismus auf die Hilfe der Bundeswehr gegen Corona verzichtete, während der Bezirk gerade zum Risikogebiet erklärt wurde.

Wieder andere machten es wie ich – sie flohen aufs Land. Und das wiederum, Familie bleibt Familie, gern in größeren Scharen. Die Motorradpulks hörte man schon früh am Morgen über die Landstraßen röhren. Kreuzten sie radfahrende Familien, gab es Gehupe. Natürlich waren auch diesmal wieder die bunten Wohnmobile dabei, die an Seen nach einsamen Standplätzen suchten.

Einer Gruppe Wanderer begegnete ich auf einer Landstraße. Als ich vom Fahrrad aus genauer hinschaute, ob die Versammlung an einem Auto nur eine Rast oder doch eine Panne war, keifte ein Mann: „Guten Tag auch!“ – Bei uns heißt das übrigens „Tachschön“, und gegrüßt wird nur innerorts oder wenn man sich kennt.

Ich mag ja Trödelmärkte auf Dörfern. Jeder räumt raus, was er nicht mehr braucht. An den Tischen geht es dann oft darum, wie man die Sachen damals anschaffte. Das Bunzlauer Geschirr aus Polen, die praktischen Emaille-Eimer zu DDR-Zeiten. Es fällt einem ein, was man selbst noch im Schrank hat. Und schnell weiß man, wer Ost- oder West-Vergangenheit hat. Ein Trödelmarktbesuch ist auch ein Blick in den Spiegel. Und ein Moment des profanen deutsch-deutschen Erinnerns.

Den Blick in den Spiegel gab es dieses Jahr am Brandenburger Tor auch. Jemand hatte dort die friedliche Revolution nachgehäkelt. Opa-und-Oma-Puppen mit Wollbrillen stellten die Demonstranten von einst nach. Sogar Ronald Reagan war dabei, in der Wollhand ein Schild: „Mr. Gorbatschow, tear down this wall!“. Den Trend des Umhäkelns der Wirklichkeit gibt es schon länger. „Yarn Bombing“ heißt das.

Eisbein, Trödelmarkt, gehäkelte Revolution: Harmlosigkeit ist der zweite Name des 3. Oktobers. Schlimm? Nein. Nur typisch deutsch. Mehr sollte man von einem Nationalfeiertag bei uns nicht erwarten. Die großen Erinnerungen und Gefühle kommen ja an einem anderen Datum hoch. Am 9. November. Der für Trödelmärkte und Eisbein definitiv nicht taugt.