Corona-Pandemie: Kein Burger ohne Formular

Kolumne Stadtflucht In Corona-Zeiten gibt es ohne Formular keinen Burger

Wenn es um die Pandemie geht, kann man manchmal den Eindruck haben, wir wären zurück in „analogen“ Zeiten. Selbst damals, als es noch sozialistische Staaten gab, habe ich nicht so viele Formulare, Zettel und Schriftstücke ausgefüllt und unterschrieben wie in den vergangenen Tagen.