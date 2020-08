Soll man überhaupt nach Berlin zurückkehren?

Berlin. Es begann mit vorsichtigen Fragen aus meiner Bekanntschaft. Ob es bei uns auf dem Land eventuell „was zum Mieten“ gebe? Ich verwies zunächst auf die einschlägigen Ferienhäuser, bis ich verstand: Es ging nicht um die Sommerferien, sondern um mehr.

Immer mehr Berliner und Menschen von weiter her suchen derzeit „was auf dem Land“. In der Kleinstadt, wo es Bahnanschluss gibt, ist man inzwischen daran gewöhnt, dass auf ein normales Mietwohnungsangebot hunderte Bewerber anrufen. Häuser und Gartengrundstücke werden teils gar nicht mehr inseriert. In einem Nachbarort, erzählten uns Freunde kürzlich, wurde ein Haus binnen 24 Stunden verkauft.

Ganz ehrlich: Ich kann die Nachfrage gut verstehen. Und das nicht nur, weil es jetzt, während der heißen Tage, auf dem Land ein paar Grad kühler ist als in der Stadt. Der entscheidende Grund hat nichts mit dem Wetter zu tun, nicht mal mit den Badeseen, von denen es hier ja noch mehr gibt als in Berlin. Es ist eine Frage des Miteinanders.

Ich wollte erst nicht glauben, dass sich Berlin so schnell so sehr verändern würde. Ja, die Partys in Parks fand ich auch verantwortungslos, ganz zu schweigen von den absurden Demonstrationen der Coronaleugner, deretwegen ich sogar schon irritierte Fragen von Freunden aus dem Ausland beantworten musste. Aber, dachte ich, man kann das eine wie das andere nicht verbieten. Zumal in Berlin, einer Stadt, die wie kaum eine andere für Freiheit steht. Und dafür, wie man sich diese eben genau nicht mit Verboten erkämpft und erhält, sondern mit demokratischen Mitteln.

Als mich dann jemand fragte, ob mich der Partylärm aus der Hasenheide nicht störe, musste ich lachen. Nie hatten wir einen so leisen Sommer wie diesen, weil die „Neuköllner Maientage“ ausfielen. Sie machten sonst über Wochen die Hasenheide zum brüllenden, wimmelnden Rummelplatz, samt Betrunkenen überall und mitternächtlichem Kanonendonner wegen des Feuerwerks. Weil auch der Karneval der Kulturen und der Marathon wegfielen, kann ich sagen: Nein, Lärm ist bei uns gerade nicht das Problem.

Zuerst fiel es mir in der U-Bahn auf. Am Bahnsteig machten Passanten um zwei Männer einen Bogen, die sich anbrüllten, maskenlos. Die erste U-Bahn ließ ich fahren, zu voll. In die zweite drängte ich mich hinein, ich wollte pünktlich sein. Zuerst beehrte ein Sänger die Fahrgäste, lauthals mit Maske unterm Kinn. Danach verschiedene Redner und Bittsteller, die Maske meist maximal über dem Mund. Auch gefühlt die Hälfte der Fahrgäste trug die Maske nur so, stellte ich in den folgenden Tagen fest. In Berlin zeigt man Nase – und hat mehr Angst vorm Kontrolleur als vor Corona. Wer distanziert bleiben will, nimmt die Maske ganz ab und macht ein fieses Gesicht – das funktioniert.

Ganz ähnlich im Supermarkt. Wo bis kurzem noch Einkaufswagen desinfiziert und gezählt wurden, herrscht jetzt wildes Gedrängel. Vor den Kassen nutzt man den Abstand der anderen, um sich selbst vorzudrängeln. Auf dem Bürgersteig die nächste Erkenntnis: Wir wohnen jetzt am Weg zur berühmtesten Partyzone der Stadt. Menschen mit Wegbier brauchen keinen Sicherheitsabstand – sie sind in ihrer eigenen Blase unterwegs.

Mit ungutem Gefühl fuhr ich am Wochenende zurück aufs Land. Und fragte mich: Soll ich überhaupt nach Berlin zurückkehren? Ist das Land die Lösung? Ich glaube, Berlin verspielt gerade viel mehr als nur seinen guten Status in Sachen Corona-Prävention. Freiheit ist auch die Freiheit der anderen. Dazu gehört auch, sich möglichst sicher in der Öffentlichkeit bewegen zu können.