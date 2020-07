Stadtflucht In Berlin ist überall Text - in der Natur ist mal Ruhe

Es war neulich frühmorgens am See, die Wasseroberfläche lag spiegelglatt unterm Sommerhimmel. Wolken, Bäume, Gebüsche im Wind, sogar ein Graureiher zog so wirklichkeitsgetreu übers Wasser wie auf einem modernen Flachbildschirm. Ich ertappte mich dabei, wie ich gleichzeitig dem „doppelten“ Vogel folgte und die kleinen Wellen am unteren Bildrand im Auge behielt – als suchte ich dort nach einem Text, der mir erklären würde, was ich da sah. Es kam aber nichts, natürlich. Nur ein Fisch sprang silbrig aus dem Wasser und hinterließ einen größer werdenden Kreis.