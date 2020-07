Diese verdammten Tiere!

In unserem Garten ist der wichtigste Begriff derzeit die Reproduktionszahl. Vom schwierigen Umgang mit der Natur erzählt Uta Keseling.

An einem Junimorgen stand mein damaliger Nachbar, es ist schon einige Jahre her, im Schlafanzug im Kartoffelbeet und zielte mit einem veritablen Revolver auf seinen Kirschbaum. Bevor er abdrücken konnte, stob aus der Krone eine schwarze Wolke aus Vögeln. Kreischend rauschten die Stare davon, und der Nachbar drehte sich schimpfend zu mir um. Seine Frau habe ihm das Schießen zwar verboten, murrte er. „Aber was soll ick machen? Diese elenden Diebe!“