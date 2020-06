Stadtflucht Es war einmal in Corona-Zeiten

Berlin. Erinnern Sie sich noch an die „Ost-Zeiten“? Die wunderbar-lyrische Wendung kam einige Jahre nach dem Mauerfall auf. Ich erinnere mich, wie schön ich sie in ihrer scheinbaren Widersprüchlichkeit damals fand. Der „Osten“ war eine politische Himmelsrichtung gewesen, die, zum Glück, ab dem 9. November 1989 ihre Zeit gehabt hatte. Was blieb, waren die „Zeiten“.