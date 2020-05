Abstand ist in der Coronakrise auch ein Bürgerrecht

Es ist ein paar Wochen her, da stieg, es war noch kalt, ein älterer Mann in die S-Bahn und setzte sich neben mich. Trotz der Temperaturen trug er kurze Hosen und ein Basecap wie im Sommer. Mit konzentrierter Miene hievte er einen verschlissenen Aktenkoffer auf die Knie und nahm daraus eine Mappe und ein Federmäppchen heraus. Nach einigem Überlegen wählte er einen Bleistift und einen roten Buntstift, zog er ein Blatt aus der Mappe mit einem kindlich-bunt gezeichneten Bild eines historischen Opel-Rennwagens. Mit gelben Blitzen am Heck, „Baujahr 1976“ stand daneben. Dann begann er, mit Links und mit Buntstift, dem Gemälde eine Überschrift zu geben: „Wir lieben Autos – we love cars“.

Dass ihm dabei die umsitzenden und -stehenden Fahrgäste gerührt zuschauten, nahm er nicht wahr. Oder er ignorierte uns geflissentlich. Als er ausstieg, lächelte mir die Frau vom Sitz gegenüber zu. Wir kamen ins Gespräch und waren uns einig, dass wir Berlin auch deswegen mögen, weil man hier so unkompliziert seltsam sein kann, ohne seine Würde zu verlieren. Die Begebenheit fiel mir wieder ein, als ich mit dem Rad neulich durch Neukölln und Lichtenberg fuhr. Von dieser liebevollen Berliner Leichtigkeit im Umgang mit anderen ist nicht viel übrig.

Zwar war die Menschendichte ähnlich wie früher in den U-Bahnen. Doch an den Fußgängerampeln herrschte unfreundliches Schubsen, auf den Radwegen wurde ich zentimeternah von schnelleren Fahrern überholt, an einer Ampel hustete mir eine Frau aus einem offenen Beifahrerfenster ins Gesicht. Es gab aber niemanden, mit dem ich Blicke tauschen oder sogar darüber hätte sprechen können, wie man sich in solchen Situationen verhält. Zurückhusten? Herumschimpfen? Die Luft anhalten, fliehen? Oder einfach nicht mehr das Haus verlassen?

Um ehrlich zu sein: Ich neige zu Letzterem. Am Wochenende traf ich zum ersten Mal seit Wochen wieder meine zwei besten Freundinnen – ja, genau genommen ein bisschen verboten, es war eine Freundin zu viel. Aber geplant war ein coronagerechter Spaziergang in Kreuzberg – auf den wir aus Sicherheitsgründen dann lieber verzichteten. Nach dem, was wir auf dem Hinweg gesehen hatten. Egal ob Wilmersdorf, Kreuzberg oder Neukölln – selbst in Hamburg seien die Menschen nicht so gedankenlos wie hier, berichtete die eine Freundin. Dann tauschten wir Tipps für gefahrlose Spaziergänge aus (Orte wie das Brandenburger Tor zum Beispiel sind derzeit erstaunlich leer). Und Warnungen vor den neuesten No-Go-Areas, von denen eine leider direkt vor der Haustür lag, in Kreuzkölln. Auf dem Heimweg lief ich Slalom zwischen Grüppchen vor Kneipen und Restaurants mit Außerhaus-Verkauf.

Es wird ja viel über Corona-Apps diskutiert und immer neue Regeln. Aber wie soll man die einhalten, wenn niemand mitmacht? Da geht es ja nicht nur um die Gedankenlosen, die einfach tun, als wären sie allein auf der Welt. Da sind auch die Leugner und Unwilligen, die hinter Abstandsgeboten staatliche Gängelung oder gleich eine Weltverschwörungen vermuten und mit ihrem Verweigerungs-„Protest“ für das Recht auf persönliche Freiheit andere gefährden.

Was ich mir wünsche, ist eine App, die den Abstand zu anderen misst. Ideen, wie man distanziert bleibt und dabei trotzdem höflich. Zu Beginn der Pandemie gab es ja lustige Vorschläge für Begrüßungen mit Füßen oder Ellbogen und Ideen, wie man sich trotz Distanz nahe bleibt. Ich denke, wir müssen jetzt auch ehrlich über Abstand reden. Der ist nicht nur staatliches Gebot, sondern auch ein Bürgerrecht.