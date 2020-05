Ja, ich gebe es zu: Auch ich habe über die Feiertage dasselbe gemacht wie viele Nachbarn auf dem Dorf – entrümpelt. Es fing harmlos an mit dem Geschirrschrank und endete in der Warteschlange eines Recyclinghofs im übernächsten Ort – was eine neue Erfahrung war.

Während in Berlin Warteschlangen bei der BSR ja seit jeher zum Alltag gehören, war das auf dem Land bisher anders. Man kann halt fast alles irgendwie immer nochmal gebrauchen, vielleicht spielt da auch die DDR-Erfahrung noch eine Rolle. Jedenfalls wirft man weniger weg.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier. Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland finden Sie in unserem Klinik-Monitor.

Im Gegensatz zu Berlin war in unserem Landkreis die „Wertstoffannahme“ aber wegen Corona wochenlang geschlossen. Weswegen wir am ersten Wiedereröffnungstag in einer Warteschlange standen zwischen einem hustenden Trabi, der ein altes Wohnzimmer enthielt, und einem Auto mit Berliner Kennzeichen.

Auf dessen Anhänger türmte sich ein Stapel aus alten Eimern, Regenrinnen, Töpfen und anderem Kram, alles fixiert durch ein grünes Netz, sodass es fast aussah wie der tragische Beifang eines Fischers im vermüllten Ozean.

Plaste und Holz trennen!

So ähnlich war es wohl auch. „Wir haben nur mal den Schuppen entrümpelt“, rechtfertigte sich der Besitzer des Müllbergs, während die Angestellte des Recyclinghofs schimpfend Eimer und verbogene Grillroste zu trennen versuchte. Dann riss sie dem Mann ein verschimmeltes Federballspiel aus der Hand, mit dem er auf dem Weg zu einem Container war. „Sie müssen das trennen! Plaste und Holz, aber vorher! Das ist doch keine Mülldeponie hier! Wertstofftrennung, schon mal gehört?“

Die Mitarbeiterin war in ihrem Element. Vielleicht trug das Berliner Kennzeichen dazu bei, vielleicht auch das Publikum, das grinsend aus den geöffneten Autofenstern glotzte. „Und noch’n heißer Tipp: Schmeißen Sie doch einfach mal was weg! Und zwar gleich! Nicht erst nach Jahrzehnten! Dann müssen hier auch nicht alle warten.“ Sperrmüll, erklärte sie dem peinlich berührten Berliner dann noch, sei „übrigens das, was nicht in die Tonne passt, wie der Name schon sagt – aber nicht nur, weil die schon voll ist“.

Die kitschigen Weinkelche sind jetzt Kerzenständer

Zack, das saß. Während der Trabifahrer im Windschatten des Streits zum Holzcontainer schlich und seine Polsterstühle entsorgte, dachte ich dankbar an die beiden Liegestühle, die ich im hintersten Winkel unseres Schuppens wiedergefunden und zum Glück nicht mitgebracht hatte. Vor 20 Jahren ein Schnäppchen bei Ikea, hatten wir sie irgendwie aus den Augen verloren. Jetzt schmücken sie, repariert und gewaschen, eine Ecke im Garten. Auch die kitschigen Weinkelche, die eigentlich ins Altglas sollten, haben inzwischen eine Renaissance erlebt – als Kerzenständer.

Aufräumen ist das neue Shoppen, die Idee ist ja nicht neu. Schon länger veranstalten viele Dörfer Flohmärkte. Auch auf dem Wertstoffhof gibt es eine Ecke für Geschirr und kleinere Haushaltsdinge, die „eigentlich noch gut“ sind. Wer davon wiederum etwas haben will, muss fragen – und sollte dabei möglichst nicht aussehen wie ein gieriger Flohmarkthändler. Gedacht ist die Ecke, auch wenn es so nicht ausgesprochen wird, in erster Linie für Menschen, die nicht shoppen und meist auch nichts wegwerfen können.

Auf dem Land ist Armut ein Tabuthema

Armut ist auf dem Land ein Tabuthema, viel mehr als noch in der Stadt. So wortgewaltig, wie die Wertstofffrau ihre Mülltrennungsweisheiten an uns Wegwerfende weitergibt, so sensibel und leise achtet sie darauf, dass jene, die etwas mitnehmen, nicht auffallen. Die Würde des Menschen auf dem Wertstoffhof: Man nimmt hier immer mehr mit, als man bringt, zumindest moralisch gesehen. Das finde ich gut.

Das Fahrrad war auf dem Dorf einst das einzige Verkehrsmittel. Heute sieht man damit oft nur noch Opas im Drillich oder Omas mit Kittelschürzen, die auf dem Weg zum Angeln oder auch zum Friedhof sind. Meine Hoffnung ist, dass sich das wieder ändert. Ich fände es gut, wenn es Radwege für alle gäbe – überall.