In Berlin ist Fahrradfahren eine Flucht aus der Coronakrise

Egal, mit wem man in diesen Tagen spricht – Berliner, die Nachbarn auf dem Dorf, Journalistenkollegen, Freunde – alle betonen, dass sie ja jetzt viel mehr Fahrrad fahren. Kein Wunder, es ist ja auch Frühling, dachte ich erst. Auch ich habe mein Fahrrad längst aus dem Keller geholt, um das U-Bahn-Fahren zu vermeiden, selbst als es noch regnete und fror. Als die Sonne herauskam, habe ich es sogar ein bisschen geputzt, denn zurzeit habe ich Urlaub und den verbringe ich auf dem Land, wo auch sonst, – und auf dem Rad.

Vom Schicksal bevorzugt – das war mein erster Gedanke, als ich am ersten Tag glücklich den Hügel hinunterrollte. Unten glitzerte der See in der Sonne. Die Welt duftete abwechselnd nach Raps, Weißdorn und Kirschblüten und nach trockenem Kiefernholz wie im August. Ja, es ist viel zu warm und zu trocken, aber hey – nie war es so wichtig, für einen Moment alle Sorgen zu vergessen.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.

Vorbeisausende Rennradler ohne Licht, Klingel, Schutzblech

Von hinten hörte ich zuerst nur ein leises Summen, dann flogen zwei Rennradler an mir vorbei. Die Fahrer im kreischbunten Sportlerdress, die Räder, nun ja, bar jeden Lichts, Klingel, Schutzblechen und was man sonst so braucht, um „verkehrssicher“ zu sein. Ich überholte die beiden an der Stelle wieder, an der unsere Dorfstraße von Teerbelag zu Kopfsteinpflaster übergeht. Fluchend schoben sie ihre Sportgeräte durchs sandige Bankett.

In anderen Jahren ist man zu dieser Jahreszeit meist als Radfahrer noch allein. Diesmal, es war Sonntag, traf ich auf meiner Tour unzählige Menschen. Ein älteres Paar auf dem E-Tandem. Väter mit Kindern auf wackligen Rädchen im Schlepptau, denen offenbar niemand gesagt hatte, dass es sicherer ist, Kinder vorweg fahren zu lassen. Und immer wieder Familien mit den typischen Berliner Familien-„Kutschen“, in denen Kind und Kegel in einem Holzbottich per Pedalkraft bewegt werden. Die meisten versuchten auch höflich, den corona-gemäßen Mindestabstand zu wahren. Stau gab es nur da, wo zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes mit strengen Mienen im Schneckentempo den Uferweg in Prenzlau abfuhren – mit dem Auto. Fahrradfahren, so schien es, könnte tatsächlich eine kleine Flucht aus der Krise sein.

Auf dem Land fährt man mit dem Auto

Doch schon etwas später sah das anders aus. Während sich die Berliner Familien in die vollen Züge zurück nach Berlin quetschten (die S-Bahn hatte vorher schon flehentlich darum gebeten, die Räder in Berlin zu lassen), machten meine Nachbarn am nächsten Morgen das, was Menschen auf dem Land immer tun. Sie nahmen die Autos, um die Kinder zur Schule zu bringen, um zur Arbeit oder zum Einkaufen zu fahren.

Was auch sonst? Während in Berlin derzeit massenhaft Straßen zu Radwegen umgewidmet werden, als gäbe es kein Morgen, gibt es für die Landbewohner im Alltag oft gar keine sinnvollen Radverbindungen. Zwar hat man in den vergangenen Jahren mit viel öffentlichem Geld reizvolle Radrouten von Berlin bis nach Usedom geteert oder entlang von Elbe und Oder. Doch wer seine Fahrt vom Dorf in die Schule, zum nächsten Bahnhof oder auch nur zum nächsten Lebensmittelgeschäft nicht als romantischen, mehrstündigen Ausflug gestalten will, landet schnell ungeschützt am Rand einer Bundesstraße, wird angehupt und lebensgefährlich nah überholt.

Das Fahrrad war auf dem Dorf einst das einzige Verkehrsmittel. Heute sieht man damit oft nur noch Opas im Drillich oder Omas mit Kittelschürzen, die auf dem Weg zum Angeln oder auch zum Friedhof sind. Meine Hoffnung ist, dass sich das wieder ändert. Ich fände es gut, wenn es Radwege für alle gäbe – überall.