Nein, keine Ahnung, wie unser Leben in einigen Monaten aussehen wird. Ich versuche auch, mich das gar nicht zu fragen. Ich verlängere nur innerlich meine Listen der Dinge, auf die ich, bei allem Wunsch nach der Rückkehr der Normalität, gern verzichten kann. Was ich nicht wiederhaben möchte:

Morgens um neun in der U-Bahn entscheiden zu müssen, ob man lieber das Telefongespräch von rechts mit anhört, den Achselschweiß samt abgestandenem Parfüm von links einatmet oder den Körperkontakt mit der ungewaschenen Person riskiert, die gerade auf einen zukommt.

Menschen mit Kopfhörern und Telefonen, die öffentlich plötzlich zu Salzsäulen erstarren und im Weg herumstehen – auf Gehwegen, an Fußgängerampeln, in den Türen von U- und S-Bahnen.

Menschen, die die ganze Zeit Melodien vor sich hin summen oder sozusagen ausatmen – gern möglichst schräg, gern genau dann, wenn man ihnen nicht aus dem Weg gehen kann.

Leute, die einem beim Reden immer diese paar entscheidenden Zentimeter zu nah kommen. Weil sie schlecht hören, einem in den Ausschnitt gucken wollen oder weil sie einfach distanzlos sind.

Das warme Essen der anderen, genossen um 11.30 Uhr im Großraumbüro: Chili con Carne als chemische Waffe gegen die Büronachbarn – bitte nie wieder.

Stau. Stau wegen irgendeiner wahnsinnig politischen Aktivistenblockade. Stau wegen Baustellen. Stau wegen Unfällen durch Raser. Stau wegen Stau.

Protzraser-Geheul.

Meldungen von tödlichen Fahrradunfällen.

Der allgegenwärtige, süßliche Geruch von Shisha-Tabak. Neuerdings kann man sogar in Kreuzberg wieder auf dem Balkon sitzen und atmen.

Veranstaltungen, die nur auf das schnelle Geld von Massentouristen zielen. Der Holzbudenzauber am Breitscheid- und am Alexanderplatz zum Beispiel – wie viele Generationen von Berlin-Touristen wohl bis heute in dem Glauben leben, dass Berliner sich von Weißbier, Stockbrot und harten Lebkuchenherzen ernähren?

"Infos" bei Twitter - aber was davon stimmt überhaupt?

Worauf ich mittlerweile auch gern verzichten würde: Twitter. Ja, auch ich nutze es täglich, um mich zu „informieren“. „Tagesschau“, Christian Drosten, der Postillon, Donald Trump – alle sind da jetzt. Leider brauche ich danach Stunden, um herauszufinden, was von dem ganzen Zeug eigentlich stimmt. Und wer was dazu gesagt hat. Und ob derjenige recht hat. Und so weiter. Um mich davon wiederum zu erholen, brauche ich dann noch mal so lange. Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann wäre es ein soziales Netzwerk der guten Laune.

Was noch weg kann: Masken-Shaming. Ja, wir sehen mit den Dingern nicht schön aus. Aber nicht jeder kommt an Profi-Masken heran. Nicht jeder kann nähen. Und nicht jedem steht rosa Blümchenstoff im Gesicht ... Doch Dank Herrn Laschet dürften nun alle wissen, warum es Mund-UND-Nasen-Schutz heißt. Ansonsten kann man alles googeln. Weswegen die Klugschnackerei auch wegbleiben kann, wann und für wen welche Masken sinnvoll sind und wo nicht.

Wir brauchen auch keine Mundschutz-Etikette, die festlegt, wann Masken als „höflich“ gelten (zum Beispiel gegenüber Supermarkt- und anderem Personal) und wann als „Verstoß“. Etwa beim Radfahren, wo das Tragen von Masken gerade als Affront gegeißelt wurde, weil damit angeblich Ressourcen verschwendet würden, die anderswo dringender gebraucht würden. Und wenn es ein albern klingendes Maskenmotto geben soll, dann doch bitte dieses: Lieber Maske-have als Masken-Shaming!