Wann sie es genau machen, kann ich nicht sagen – aber jedes Mal, wenn ich wieder hingucke, sind die Pflanzen draußen ein riesiges Stück gewachsen. Die Kastanie im Kreuzberger Hinterhof zum Beispiel – über Nacht spannte sie an allen Ästen winzige Schirmchen auf - Und am nächsten Tag waren schon die Blätter fertig. Oder die Setzzwiebeln im Garten: Jedes Jahr wundere ich mich wieder, wann genau sie diese grünen Antennen ausfahren, mit denen Zwiebeln die Welt erkunden.

Wie Thermometer steckten die grünen Triebe neulich in der Luft, ich schwöre – von einem Moment auf den anderen. Ähnlich ist es mit Osterglocken und Tulpen. Gerade noch Knospen, plötzlich ist das ganze Beet bunt – und man war wieder nicht dabei.

In diesen Tagen ist es ja fast schon Frevel, aus dem eigenen Garten zu berichten. Was bis vor Kurzem die Angeber-Fotos auf den sozialen Netzwerken vom karibischen Palmenstrand waren, oder vom Aperitif zum Sonnenuntergang an der Côte d’Azur, sind heute Bilder von Gartengrill, Frühbeet und Liegestuhl unterm Pflaumenbaum. Und Titel dieser Kolumne, „Stadtflucht“, wurde über Ostern zum Straftatbestand.

Auch durch unser Dorf patrouillierte das Ordnungsamt, es gab Gerüchte über Berliner, die aus ihren Gärten gescheucht und nach Hause geschickt wurden, weil sie nicht zur Familie gehörten. Ich selbst machte mir keine Sorgen, seit vielen Jahren liegt mein 1. Wohnsitz in Brandenburg.

Stay home? Bitteschön, gern geschehen. Wobei ich zugeben muss, dass der Ostersonnabend mit den vielen, kleinen Einzel-Osterfeuern in den Gärten schon etwas Seltsames hatte. Ebenso die Osterspaziergänge, bei denen die Menschen in lockerem Gänsemarsch in 1,50 Meter Abstand durchs Dorf liefen. Viele waren es nicht - um nicht zu sagen: Selten hat man so wenige Menschen draußen gesehen.

Die Natur feiert den Frühling

Vielleicht auch deswegen fällt die Natur mehr auf, und wie sie den Frühling feiert. Die Störche zum Beispiel: Im Nest des Nachbardorfes stand wie immer zuerst nur einer. Wann genau er gekommen war? Keiner hatte es gesehen. Er balancierte auf einem Bein und versuchte, sein schwarz-weißes Gefieder im Wind möglichst attraktiv flattern zu lassen. Nach einer Woche waren sie zu zweit, dann ging es um Nestbau und, wie bei den Menschen auch, um Eier. Schließlich war Ostern.

Auch Hühner haben ihre eigene Vorstellung vom schönen Frühling. Sobald es ihnen draußen warm genug ist, scharren sie sich gemütliche Löcher. Von da betrachten sie abwägend den Hahn, der krähend durchs Gehege flattert. Auch bei Hühnern gilt übrigens, dass die Ei-Ablage möglichst heimlich zu geschehen hat. Ein Nachbarhuhn zum Beispiel erwartet immer sehnsüchtig, dass die Erbsen sprießen, um dann zwischen den Reihen sein Ei zu legen.

Über Land fahren ist ja noch nicht verboten

Wenn man über Land fährt – zum Glück ist das ja (noch) nicht verboten – sieht man so viele Tiere wie noch nie. Und so nah wie selten. Hasen und äsende Rehe am Wegesrand sind fast schon normal. Kraniche, die über Dörfer ziehen, laut rufend, gierig nach den ersten Sprossen auf den Feldern, ebenso Wildgänse, Enten, Singschwäne – im Dorf gibt es erste Menschen, die der Vogellärm nervt. Und dann war da neulich dieses tiefe Brummen, das ich zuerst gar nicht zuordnen konnte.

Ein Fahrzeug? Eine rätselhafte neue Maschine in einer Scheune? Dann schaute ich nach oben und sah den Kondensstreifen. Zweistrahlig. Es war eine Frachtmaschine aus Nowosibirsk, später kam auch noch eine aus Seoul vorbei, wie wir im Internet recherchierten. Mehr geschah nicht an diesem Ostertag, an dem der Himmel so blau war wie lange nicht mehr.