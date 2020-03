Krank sein in Zeiten von Corona

Der Moment, an dem mich das Coronavirus persönlich erreichte, war der vorige Montagmorgen um halb neun. Vor der Tür der Hausarztpraxis standen schon 20 Menschen, wie oft um diese Jahreszeit. Die meisten hüstelten und röchelten leise vor sich hin. Beim Eintreten schauten wir leicht irritiert auf ein Schild an der Tür: Sollte man befürchten, Corona-Patient zu sein, möge man bitte beim Gesundheitsamt anrufen – aber bitte von woanders. Hausärzte seien nicht vorbereitet auf Corona. „Stellt das Gesundheitsamt auch Krankschreibungen aus?“, fragte jemand, und als jemand anders verneinte, drängelten alle ins Wartezimmer des Allgemeinarztes.

Corona? Die Ärztin lächelten nur, als ich das Stichwort nannte. Es war der Morgen, an dem in Berlin der erste Corona-Patient entdeckt worden war, die Pressekonferenz war zu zwölf Uhr angekündigt, High Noon in der Hauptstadtpolitik, so klang das. Und ich fand es beunruhigend. Was, wenn ausgerechnet ich als Berlins Corona-Patientin Nr.2 entlarvt werden würde?

Habe ich Corona? Die Ärztin beruhigte mich

Aber die Ärztin beruhigte mich. Dass sie auf den Handschlag verzichte, sei allein der aktuellen Grippe geschuldet, erklärte sie, die im übrigen viel gefährlicher als Corona sei. Einen Mundschutz trug sie, wie das gesamte Praxispersonal, nicht. „Woher wollen Sie denn Corona haben, waren Sie etwa in China oder Nordrhein-Westfalen oder so?“, fragte sie.

Als ich einwandte, dass zwar nicht ich, aber möglicherweise ja Passagiere der U- und S-Bahnen, mit denen ich zur Arbeit fahre, dort gewesen sein könnten, schüttelte sie den Kopf. Sie riet mir zu warmen Zwiebeln fürs entzündete Ohr und pflanzlichen Hustensaft – die Praxis liegt mitten in Bio-Kreuzberg. Sie fragte nach meinem Beruf und schrieb mich krank.

Bei einem Hustenanfall wichen die Umstehenden auseinander

Das alles beruhigte mich – bis zu dem Moment, als ich an der Supermarktkasse den nächsten Hustenanfall bekam. Während ich mich verrenkte, um gleichzeitig meine Zwiebeln aufs Band zu legen und in die Armbeuge zu husten, wichen die Umstehenden auseinander und die Kassierin zog sich einen Schal übers Gesicht, den sie offenbar eigens zu dem Zweck trug. Peinlich berührt verließ ich den Laden und steuerte die Apotheke an, an deren Eingang mich ein riesiges, Schild empfing: Desinfektionsmittel ausverkauft.

Ein Nachteil in digitalisierten Zeiten ist ja, dass man jedes Symptom sofort googeln und nach Belieben selbst diagnostizieren kann. In meinem Fall war schnell klar: Meine Symptome entsprachen 1a dem des Coronavirus – ebenso wie jene von mutmaßlich Millionen verschnupfter Deutscher. Was also tun? Sich trotz der beschwichtigenden Worte der Ärztin beim Corona-Zelt anstellen, das die Charité und danach auch andere Krankenhäuser für Corona-Verdächtige aufstellten? Aber: Wenn man positiv getestet würde, was dann?

Ich entschied mich, kein Corona zu haben

Hustend las ich im Internet, wie halb Italien abgeriegelt wurde, ich hörte Podcasts von Virologen, sah Talkshows mit anderen Experten, die wahlweise den typisch deutschen Hang zur Panik (Klopapier-Hamsterkäufe) geißelten, die unfähigen deutschen Behörden – oder die dringend dazu rieten, auch bei uns endlich drastische Maßnahmen zu ergreifen.

Einmal fuhr ich doch U-Bahn, ein unverschiebbarer Arzttermin, aber es schien, als seien dort alle anderen mindestens so erkältet wie ich. Am Ende der Woche verkündete dann der Gesundheitsminister, er „vertraue darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger in diesen Zeiten kluge Entscheidungen für sich und ihre Liebsten treffen“. Okay, also entschied ich mich, kein Corona zu haben. Ganz sicher bin ich nicht, ob das vernünftig ist. Aber es fühlt sich beruhigend an.

