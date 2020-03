Wo bleibt die Menschlichkeit?

Es begann mit drei Möhren. Ich weiß es noch genau, es war relativ spät abends bei Edeka, und ich hatte diese drei abgebrochenen Möhren aufs Band gelegt, die ich für eine schnelle Suppe brauchte. Die Kassiererin nahm sie mit anerkennendem Blick und bedankte sich lächelnd bei mir. Ich war so verblüfft, dass ich nicht fragte, wofür sie mir eigentlich dankte. Dafür, dass ich die kaputten Exemplare davor bewahrt hatte, im Müll zu landen? Oder dass ich keine dieser dünnen Plastiktüten benutzt hatte, die, wie man jetzt weiß, die Weltmeere verseuchen? Keine Ahnung. Ich freute mich einfach über diesen unverhofften Dank und ging, trotz Feierabendmüdigkeit, gut gelaunt nach Hause.

Warum machen wir das eigentlich nicht öfter: Einfach mal freundlich sein? Ich gebe zu, dass ich nicht immer freundlich bin. Es gibt sogar Leute, die finden mich unwirsch. Oft nerven mich sogar Menschen, denen es deutlich schlechter geht als mir. Etwa der Bettler, der mir neulich am nämlichen Supermarkt mit näselnder Stimme hinterher quengelte: „Ey, kannst du mir was mitbringen?“ Und als ich mich umdrehte: „Einmal Kartoffelchips, aber nur die mit Cheese and Onion, die anderen mag ich nicht!“ Kein Bitte, kein Danke, und dem Wunsch kam ich dann auch nicht nach. Was ich dann hinterher blöd von mir fand. Warum soll jemand, der kein Geld hat, nicht nach Kartoffelchips fragen? Und ist es nicht besser, jemand schnorrt um Essen, das er gern mag, als um Geld, von dem man weiß, dass er es gleich am U-Bahnhof wieder in Drogen umsetzt?

Es hilft ja in vielen Situationen, sich in sein Gegenüber zu versetzen – manchmal aber macht es einen nur noch wütender. So ging es einem BVG-Busfahrer, der sich neulich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter in einem Video bitterlich über Fahrgäste beschwerte. Diese hatten einen anderen Fahrer, der seinen allerersten Arbeitstag hatte, übel beschimpft, weil er ihnen zu langsam fuhr. Schließlich waren die genervten Fahrgäste in den anderen Bus umstiegen und hatten bei dem dortigen Fahrer weiter lamentiert. Er habe minutenlang versucht, Verständnis zu wecken für den neuen Kollegen, für die Anspannung, wenn man zum ersten Mal einen riesigen BVG-Bus durch den Berliner Verkehr steuern muss, erzählt der Busfahrer in seinem Video. Doch statt Verständnis erntete er nur noch mehr Wut. Der Fahrer appelliert in dem Video für mehr Menschlichkeit und zitiert dafür sogar das Grundgesetz: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“

Das mag auf den ersten Blick hoch gegriffen erscheinen, aber er hat natürlich recht. Artikel 1 des Grundgesetzes gilt auch für Busfahrer. Er gilt in jeder Situation unseres Zusammenlebens.

Wofür ich mich bei Ihnen bedanken möchte: Dass Sie diese Kolumne so aufmerksam lesen. Und mich im Zweifelsfall freundlich korrigieren. Vergangene Woche wiesen mich zwei Leser vollkommen zu Recht darauf hin, dass ich den „stillen Portier“ mit dem „stummen Diener“ verwechselt hatte. Beide sind ja Zeugen einer vergangenen Zeit. Der stille Portier nannte in Mietskasernen die Mieter und die Lage ihrer Wohnungen, in manchen Altbauten gibt es ihn heute noch. Der stumme Diener, auch Herrendiener genannt, bewahrt geduldig die nicht benutzten Kleider des gediegenen Herrn. Entfernte Cousinen der beiden Domestiken sind möglicherweise die flotte Lotte oder auch die Bain-Marie, die in der Küche zum Pürieren beziehungsweise Erwärmen im Wasserbad dienen. Die grüne Minna dagegen entstammt einem anderen Familienzweig. Fallen Ihnen noch mehr Mitglieder dieser Spitznamen-Familie ein?