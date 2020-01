Unsichtbare kann man nicht zählen

Berlin wäre nicht Berlin, wenn es nicht gegen alles auch Protest geben würde – so natürlich auch gegen die Zählung der Obdachlosen am heutigen Mittwochabend. Während 3725 Freiwillige in 617 Teams im Namen der Senatsverwaltungen für Soziales und Gesundheit in ganz Berlin zum Zählen ausschwärmen, wollen Aktivsten am Roten Rathaus mit einer Mahnwache und Schlafsäcken dagegen protestieren. Die Zählung sei „ein würdeloser Vorgang“. Schuld an der Obdachlosigkeit, so Aktivisten im Vorfeld, habe in erster Linie der Kapitalismus.

Okay, alles wie immer, könnte man sagen. Aber zu der Zählung gibt es noch mehr Fragen. Da sind zum einen die Betroffenen selbst. Zwar glaube ich nicht, dass viele es ablehnen, gezählt zu werden, wie die Aktivisten meinen. Berlin hat in den vergangenen Jahren viel gelernt, was den sensiblen Umgang mit Menschen auf der Straße betrifft. Eine „Obdachlosen-Safari“, wie es jetzt heißt, ist nicht zu befürchten, niemand soll bedrängt oder vorgeführt werden, so die Veranstalter. Auch etwa die Schlafplätze der Menschen werden nicht veröffentlicht. Warum aber Journalisten eine Berichterstattung der Zählung untersagt ist, ist zumindest auf den ersten Blick wenig transparent. Zumal, wenn die Aktion mit einer Pressekonferenz samt Regierenden Bürgermeister eröffnet wird. Immerhin: Als Ehrenamtliche dürfen Reporter mit.

Obdachlose sind geschickt darin, sich "unsichtbar" zu machen

Wer ist konkret mit dem Begriff „obdachlos“ gemeint? Wenn man nur die elenden Gestalten in Bahnhöfen, Parks und unter Brücken mitzählt, schaut man genau dort nicht hin, wo die derzeit die Probleme wachsen. Experten der Wohnungslosenhilfe sagen: In Berlin werden immer mehr Mütter mit Kindern obdachlos. Ebenso alte Menschen, solche mit Behinderungen, psychisch Kranke. Aber längst nicht alle werden deshalb sofort im öffentlichen Raum sichtbar. Bei jungen Leuten heißt das Phänomen „couch surfing“, wenn jemand bei Freunden schläft, sich durchschnorrt, während ihm sein Leben entgleitet. Obdachlose Frauen gehen für einen Schlafplatz oft verzweifelte Verhältnisse mit Männern ein, die ihre Situation ausnutzen. In Bibliotheken, Unis und anderen öffentlichen Räumen gibt es immer mehr Menschen, die maximal deswegen auffallen, weil sie alle ihre Tage hier verbringen und vielleicht eine Tüte mehr dabei haben als andere. Wer zählt sie?

Jeder, der sich einmal mit Obdachlosen unterhalten hat, weiß, wie geschickt viele darin sind, sich vor aller Augen „unsichtbar“ zu machen. Eine Dunkelziffer, räumen die Organisatoren ein, werde bleiben. Wie groß wird sie sein?

Dazu kommt: Auch wenn die Zählaktion emotional „Nacht der Solidarität“ heißt, nach dem Vorbild von Paris, wo am Donnerstag schon zum dritten Mal gezählt wird, am Ende geht es doch um harte Zahlen. Sie sollen Berechnungsgrundlage sein für verbesserte Hilfen. Sozialverbände fordern das seit Langem.

Aber was, wenn statt der 6000 bis 10.000 Obdachlosen, mit denen in Berlin bisher gerechnet wird, weniger gezählt werden? Und das vielleicht nur, weil es in Strömen regnet und in Ruinen, Kellern und Privatgeländen nicht gezählt werden soll – auch der Sicherheit der Helfer wegen? Oder umgekehrt: Wenn sehr viel mehr Menschen erfasst werden – oder auch unerwartet viele „Nicht-EU-Bürger“, die noch weniger Anspruch als andere auf Unterstützung haben? Wird es dann auch verbesserte Hilfen geben?

Ich bin gespannt, was bei der Zählung herauskommt. Und wie man mit dem Ergebnis umgeht, das am 7. Februar verkündet wird, auch wenn es nicht wie erwartet ausfällt. Vielleicht ergeben sich dann noch mehr Fragen.