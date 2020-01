Männer, die die Welt am Laufen halten

Der graumelierte Mann betrachtete während der U-Bahn-Fahrt sein Spiegelbild in einer Tür. Zupfte hier an einem Barthaar, fummelte da am Hosenbund, versuchte erst ein Lächeln, drückte dann aber den Rücken durch und setze eine entschlossene Miene auf. Als die Bahn hielt, zog er mit einem Ratsch den Reißverschluss seiner türkisfarbenen Funktionsjacke zu. Dann bahnte er sich breitbeinig seinen Weg durchs Gedrängel nach draußen. Er war offenbar unterwegs zu einer Aufgabe, die er, so sah es aus, entschlossen meistern würde.

Zurück blieben irritierte Fahrgäste. Und ich fragte mich wieder mal, wie die Welt eigentlich am Laufen gehalten würde, wenn wir Menschen wie diesen Mann nicht hätten. An einem anderen Tag beugte sich ein älterer Herr in der U-Bahn über mich und die neben mir sitzende Mutter. Das Baby in dem Kinderwagen da, ob das ihres sei? Die Frau schaute von ihrem Handy auf. „Ja, warum?“ – „Sie müssen ihr Kind immer im Blick haben! Es gibt überall böse Menschen!“ Die junge Frau schaute etwas ratlos auf ihr Baby, das friedlich am Schnuller nuckelte. Vielleicht war sie solche Ratschläge gewohnt. Typus Mensch mit Aktenkoffer erlebt man immer öfter Ich meine: natürlich habe ich nichts gegen Menschen, die auf andere aufpassen, die Hilfebedürftigen eine Hand anbieten oder sogar Müttern mit Kinderwagen helfen, was ganz aus der Mode gekommen zu sein scheint. Viel öfter aber erlebt man den Typus Mensch mit Aktenkoffer, der im Fahrstuhl schnell den „Tür-zu“-Knopf drückt oder betont auf die Uhr schaut, wenn im letzten Moment noch jemand kommt. Den Typus, der sich erst im Zug über das Handy der Teenager beschwert, nur um sich dann 90 Minuten lang zu räuspern und die Nase hochzuziehen, bis alle wissen: Dieser Mann kämpft hart gegen die Männergrippe. Schon klar, dass man da nicht stören darf. Was ich mich frage: Wie begegnet man dem? Soll man dem Mann sagen, dass Nasehochziehen deutlich widerlicher ist als Handymusik? Oder dem Türschließer im Fahrstuhl erklären, dass der „Tür-zu“-Knopf nur psychologische Funktion hat, um Menschen wie ihm das Gefühl zu geben, sie hätten Einfluss auf den Weltenlauf? Autofahrer erklärt mir seine Verkehrsregeln Manchmal versuche ich es, nicht immer gelingt es. Als ich noch mit dem Fahrrad zu Arbeit fuhr, versuchte ein Autofahrer mich in Schöneberg mit Hupen und lebensgefährlichem Überholmanöver von der Fahrbahn zu drängen. An der nächsten Ampel erklärte er mir dermaßen aggressiv seine Verkehrsregeln, nach denen Radfahrer nie, nie, nie auf der Auto-Fahrbahn fahren dürften, dass ich Angst bekam, er würde gleich auf mich losgehen. Ich sparte mir eine Antwort. Ein anderes Mal saß ich beim Friseur in Charlottenburg, als zwei Männer eintraten, offenbar Touristen aus einem anderen Bundesland. Sie wollten sofort bedient werden. Als die Friseurin sie bat zu warten, begannen sie sie umstandslos zu duzen: „Ach komm, 20 Euro, dafür machst du’s uns doch gleich!“ Die Männer waren sicher, mit dieser anzüglichen Tour durchzukommen. Die Friseurin, die mit mir allein im Salon war, blieb aber eiskalt-distanziert, bis die Kerle wieder verschwanden. Ich bewunderte sie dafür, aber sie ärgerte sich. Dass sie den Typen nicht gesagt hatte, dass man nicht alles für Geld kaufen kann, auch nicht als Mann. Sie hatte befürchtet, die Männer würden sich hinterher bei ihrem Chef beschweren. Dass dieser es richtig finden könnte, Kerlen wie diesen die Tür zu weisen, hielt sie für unwahrscheinlich. Wir sprachen dann über Mut. Ich glaube, dass es nicht Männer sind, die unsere Welt am Laufen halten. Sondern der Mut. Mut ist die intelligente Schwester der Wichtigtuerei. Problem: Wer sagt es den Männern?