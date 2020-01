Wenn der Himmel noch etwas grauer und noch tiefer hängt als sonst, wenn die Gaslaternen auch tagsüber nicht mehr erlöschen, dann sind Weihnachtsferien. Berlin fährt zwei Wochen lang nach dem Sonntagsfahrplan. Eigentlich mag ich diese Zeit ja. Es ist wie verreisen ohne wegfahren.

Die Entschleunigung begann am ersten Ferientag auf der Stadtautobahn kurz vorm Flughafen Tegel. Wo sich sich sonst morgens im Stau Auto- und Lastwagenfahrer krasse Fights im dreisten Vordrängeln und stoischem Nicht-Reinlassen liefern, fädelten sich nun Familienvans und Kleinwagen mit auswärtigen Kennzeichen so dermaßen elegant nach dem Reißverschlussprinzip Richtung Innenstadt ein, dass es fast aussah wie ein Tanz. Wäre das Hupen der verbliebenen Berliner Angeber-SUVs nicht gewesen, man hätte meinen können, man wäre im Urlaub. In einem Land, wo Gelassenheit oberstes Gebot ist.

Berliner Familien fliehen in die Berge

Weihnachten muss weiß sein, kann demzufolge keinesfalls in der Hauptstadt stattfinden – Berliner Familien fliehen deswegen meist schon weit vor dem Fest in die Berge oder nach Malle. Im Gegenzug füllten Spanier, Russen und Hessen die Hotels von Berlin.

Wer trotzdem hierbleibt, nutzt die Gelegenheit, mal Dinge zu tun, zu denen man sonst nie kommt. Wann, zum Beispiel, hat man das letzte Mal einen Döner genüsslich in der U-Bahn verspeist, unter den gierigen Blicken von Touristen, die sich fragen, wo es diese Delikatesse bloß zu kaufen gibt?

Oder beim Einkaufen: Nie lässt es sich so hemmungslos rempeln wie in einem City-Supermarkt, dessen Kundschaft man für Menschen hält, die eh nur zu zehnt eine Zahnbürste kaufen wollen und nicht wissen, wie das auf deutsch heißt.

Wenn der Busfahrer einem die Tür vor der Nase zuknallt

Nie ist man eben so sehr bei sich selbst wie in den Ferien. Das gilt auch Busfahrer zum Beispiel, die endlich mal wieder Leuten richtig schön die Tür vor der Nase zuknallen lassen können, wie ich es kurz nach Weihnachten am Kudamm sah. Die eine Hälfte der Großfamilie war schon drin, die anderen blieben ratlos zurück. Zu anderen Zeiten hätte den Busfahrer ein mittlerer Shitstorm auf Twitter erwartet. So gab es nur eine verzweifelte Diskussion in einer Sprache, die keiner verstand.

Der Gerechtigkeit halber muss man sagen, dass auch andere Menschen die Ferien in Berlin nutzen, um mal so richtig die Hosen runterzulassen. Bestimmte Zielgruppen etwa, die zu Silvester anreisen, ähnlich wie am 1. Mai, Berlin hat da ja einen gewissen Ruf zu verteidigen.

Berlinbesucher empört sich über jungen Kontrolleur

Neu sind aber Berlinbesucher wie jener Mann, den ich vergangenen Freitag in der U-Bahn erlebte. Es war mittags, die Bahn voll, darunter viele Berliner Familien waren offenbar schon wieder zurück aus dem Urlaub. Der Mann, vielleicht 60, mit Brille und Reisetasche, empörte sich über einen jungen Kontrolleur, der rief: „Die Fahrscheine bitte!“ – „Darf dieses Volk das jetzt auch schon?“, meckerte der Mann in lautem Sächsisch: „Vor so einem lasse ich mir gor nischts sogen!“ Der Kontrolleur, vielleicht türkisch- oder arabischstämmig, dem Tonfall nach Berliner, versuchte, die Fassung zu wahren und stieg mit einem Schwarzfahrer aus.

Zurück blieb in dem vollen Waggon eisiges Schweigen. Niemand wusste offenbar so recht, was man in so Fall von Rassismus eigentlich macht. Dann begann neben dem Sachsen das Handy eines Fahrgastes eine Art Lied zu spielen: „Allahu-Akbar“. Viele Muslime haben diese Gebetsapp auf dem Handy, die unter anderem an die Zeiten erinnert. Rund um den Sachsen breitete sich ein vorsichtiges Grinsen aus. Und ich war froh, dass die ganzen normalen Berliner wieder zuhause waren.